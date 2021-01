Celta Vigo – Eibar. Typy, kursy (24.01.2021)

W niedzielne późne popołudnie spotkanie dwóch drużyn z północy Hiszpanii. Celta Vigo podejmuje Eibar i można określić ten mecz mianem spotkania, w którym naprzeciw siebie staną drużyny, które lubią darować gole swoim rywalom. To może zwiastować kilka goli i ciekawe zawody!

Celta Vigo – Eibar zapowiedź (niedziela, 18:30)

Najważniejsza wiadomość przed tym spotkaniem jest taka, że do kadry meczowej Celty wraca Iago Aspas. Nie ma wątpliwości, że jego brak oznacza potężne kłopoty dla Celty. To pokazały zresztą ostatnie mecze, która Celestes w komplecie przegrywali. Nie grali tragicznie, były momenty, ale mnóstwo błędów przekładało się na gole dla rywali. Idealnego składu nie ma, bo zabraknie Denisa Suareza przez kartki, choć temu przyda się wolne, po tym jak ostatnio kilka goli wpadało właśnie po jego błędach.

Eibar traci sporo goli w ostatnich tygodniach. Po trzy gole wsadzili im rywale z trzeciej ligi w Pucharze Króla. Ponadto dwa od Levante i ostatnio dwa od Atletico. To ostatnie spotkanie to spory pech i też indywidualne błędy, które uniemożliwiły im zdobycie choćby punkty z liderem. Teraz zabraknie Anaitza Arbilli i to w zasadzie jedyny brak po stronie Los Armeros.

Celta Vigo – Eibar kursy bukmacherskie

Kursy na to spotkanie w TOTALbet prezentują się następująco:

Celta wygra, kurs: 2,08

Eibar wygra, kurs: 3,80

Remis, kurs: 3,35

Celta Vigo – Eibar typy

Faworytem oczywiście gospodarze, choć nie należy zapominać, że Eibar nieźle punktuje na wyjazdach. Dlatego głównie typy na gole, których kilka powinniśmy zobaczyć.

Celta Vigo – Eibar | Typ: Obie strzelą @ 2,05 TOTALbet

Celta Vigo – Eibar | Typ: Celta powyżej 1,5 bramki @ 2,30 TOTALbet