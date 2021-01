Tottenham – Liverpool. Typy, kursy (28.01.2021)

Hitem dwudziestej kolejki Premier League będzie starcie Tottenhamu z Liverpoolem. Obie drużyny to czołowe ekipy w Anglii, ale na pewno goście tego meczu nie są w dobrej formie. Gospodarze tego spotkania grają w ostatnim czasie trochę lepiej i nie bez powodu Jose Mourinho wierzy w to, że uda się jego ekipie dzisiaj zdobyć trzy punkty. Mimo wszystko nie będzie to dla gospodarzy tego starcia łatwe zadanie i na pewno gracze Tottenhamu bardzo dobrze zdają sobie z tego sprawę. Jedno jest pewne, fani na całym świecie powinni być świadkami ciekawego starcia w Londynie.

Tottenham – Liverpool zapowiedź (czwartek, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego starcia mogą być całkiem zadowoleni ze swoich ostatnich rezultatów. Tottenham nie przegrywa, choć na pewno fani mogą czuć się zirytowani niektórymi remisami, które powinny być zwycięstwami. Mimo wszystko zawodnicy Jose Mourinho na pewno prezentują się z dobrej strony w tym sezonie i dzisiaj mają oni realną szansę na pokonanie Liverpoolu. Do tego gracze Tottenhamu będą jednak potrzebowali trochę szczęścia i dodatkowo kolejnego słabszego występu w wykonaniu mistrzów Anglii. Jedno jest jednak pewne, dzisiejsze starcie zapowiada się bardzo ciekawie i fani powinni zobaczyć interesujący mecz, który powinien stać na wysokim poziomie.

Goście dzisiejszego meczu znajdują się ostatnio w bardzo głębokim kryzysie. Mimo wszystko Juergen Klopp stara się zachować spokój, ale nie zawsze się to mu udaje. Jego gracze nie są w stanie wygrywać nawet z teoretycznie słabszymi rywalami, a co dopiero z ekipami z czołówki tabeli. Dzisiejsze starcie może być jednak dla Liverpoolu przełomowe. Wygrana w meczu z Tottenhamem na pewno pozwoliłaby graczom tej drużyny na nowo uwierzyć w swoje umiejętności. Nie będzie to jednak łatwe zadanie, ale bukmacherzy stawiają jednak na mistrzów Anglii.

Tottenham – Liverpool kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Liverpool. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.20. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Tottenham – Liverpool, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.50. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.20.

Tottenham – Liverpool nasze typy

W ostatnim czasie w lepszej dyspozycji są gospodarze, którzy w 2021 roku wygrali dwa ligowe mecze. Tego samego nie można powiedzieć o aktualnych mistrzach Anglii. Zawodnicy Liverpoolu wygrali tylko jedno pucharowe spotkanie z juniorami Aston Villi. Poza tym Juergen Klopp nie miał żadnych powodów do zadowolenia. Dzisiaj jednak goście mają nadzieję na przełamanie, choć nie będzie to najłatwiejsze zadanie. Tottenham potrafi grać z ekipami z czołówki tabeli i na pewno na ten mecz Jose Mourinho również przygotuje coś specjalnego. Gospodarze mają przewagę własnego boiska i są w lepszej formie, więc można spodziewać się wygranej Tottenhamu.

Tottenham – Liverpool | Typ: Tottenham @3.20 STS

Tottenham – Liverpool | Typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2,5 goli @2.05 STS