Wisła Płock wydała komunikat w sprawie kontuzji Piotra Pyrdoła

Wisła Płock wydała oficjalny komunikat w sprawie kontuzji Piotra Pyrdoła, której piłkarz doznał po faulu Djordje Crnomarkovicia. 21-latek może nie zagrać nawet do końca sezonu.

Faul był zamierzony?

W doliczonym czasie meczu Zagłębie Lubin – Wisła Płock (0:2) doszło do brutalnego faulu. Debiutujący w barwach “Miedziowych” Djordje Crnomarković sfaulował piłkarza rywali Piotra Pyrdoła, który trzy minuty wcześniej pojawił się na placu gry. Jak się okazuje, atak zawodnika wypożyczonego z Lecha Poznań był zamierzony. Nagrania z meczu bowiem wskazują, jakoby sztab szkoleniowy nakazał piłkarzowi popełnić czyn na żółtą kartkę.

Dlaczego? W przyszłym tygodniu Zagłębie zmierzy się z Lechem Poznań. Według umowy Crnomarkovicia z Zagłębiem, piłkarz nie mógł wystąpić przeciwko drużynie, której wciąż formalnie jest częścią. Serb miał na koncie trzy żółte kartki, a kolejna oznacza zawieszenie na jeden mecz. W związku z tym obrońca “Miedziowych” otrzymał karę na spotkanie, w którym i tak miał nie zagrać.

Piotr Pyrdoł może nie zagrać do końca sezonu?

W poniedziałek Wisła Płock wydała oficjalny komunikat na temat kontuzji piłkarza. Wynika z niego, że kontuzja jest poważna i przerwa Pyrdoła może potrwać nawet do końca sezonu.

– Po przeprowadzeniu kompleksowych badań okazało się, że Piotr Pyrdoł doznał izolowanego złamania poprzecznego trzonu kości strzałkowej w lewej nodze. Oznacza to dla niego kilkutygodniowe poruszanie się z pomocą kul łokciowych, a następnie kolejną partię badań, które odpowiedzą na pytanie, kiedy zawodnik będzie mógł wrócić do wstępnych treningów po okresie rehabilitacji. W najgorszym przypadku piłkarz Wisły Płock w trwającym sezonie 2020/2021 PKO BP Ekstraklasy na boisku może się już nie pojawić, co dla tak młodej i wyróżniającej się piłkarsko osoby jest osobistym dramatem – poinformowała Wisła Płock w komunikacie na oficjalnej stronie.

Wisła Płock oczekuje wyciągnięcia konsekwencji z zachowania Crnomarkovicia

Co więcej, klub będzie walczyć o wyciągnięcie konsekwencji z niedawnego zachowania Djordje Crnomarkovicia. Wisła Płock zamierza skierować pismo do Ekstraklasy SA.

– Wisła Płock S.A. zdecydowanie potępia brutalne reakcje zawodnika gospodarzy Đorđe Crnomarkovicia, jak i podobne tego typu zachowania na boiskach PKO BP Ekstraklasy. Zarząd Klubu wyśle stosowne pismo do Ekstraklasy SA z prośbą o wnikliwe przyjrzenie się zaistniałym incydentom i wyciągnięciem stosownych konsekwencji względem zawodnika KGHM Zagłębia Lubin – zapewnił klub.