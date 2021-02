Oficjalnie: Kamil Piątkowski piłkarzem RB Salzburg

Potwierdziły się weekendowe doniesienia o przenosinach Kamila Piątkowskiego do RB Salzburg. 20-latek od lipca będzie piłkarzem 14-krotnych mistrzów Austrii.

O tym, że defensor młodzieżowej reprezentacji Polski zmieni barwy klubowe mówiło się od dłuższego czasu. Najbardziej prawdopodobny wydawał się jednak najmodniejszy kierunek emigracji młodych piłkarzy znad Wisły, a więc Serie A. W mediach przewijały się nazwy takich klubów jak AC Milan, Atalanta Bergamo czy Lazio. Najkonkretniejszy był jednak Red Bull, który za Piątkowskiego wyłożył 6 mln euro.

– Jednym z kluczowych elementów negocjacji transferu było pozostanie Kamila w Rakowie aż do czerwca. Dzięki temu będzie mógł wystąpić w rundzie wiosennej i wspomóc nas w walce o ligowe punkty oraz w rozgrywkach Pucharu Polski – przyznał dyrektor sportowy częstochowian, Paweł Tomczyk.

Najlepsze miejsce do rozwoju

Salzburg to dla młodego stopera idealne miejsce do rozwoju. Red Bull to absolutny hegemon ligi austriackiej, stały uczestnik europejskich pucharów. To stąd w wielki piłkarski świat ruszali tacy zawodnicy jak Erling Braut Haland, Sadio Mane czy ostatnio Dominik Szoboszalai.

Piątkowski podpisał z „Die Bullen” pięcioletni kontrakt.