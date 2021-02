Belenenses – FC Porto. Typy, kursy (04.02.2021)

Portugalska Primeira Liga wkracza w półmetek. Fani na całym świecie będą w środku tygodnia świadkami siedemnastej kolejki tych rozgrywek. Bardzo ciekawie zapowiada się starcie Belenenses z FC Porto. Bukmacherzy nie dają jednak większych szans gospodarzom, którzy na pewno liczą na to, że uda im się zdobyć chociażby jeden punkt w tym starciu. Goście nie chcą stracić kontaktu ze Sportingiem Lizbona, który jest pierwszy w tabeli. Każda strata punktów ze słabszymi rywalem będzie bardzo bolesna, więc trener gości musi zadbać o odpowiednie nastawienie swoich graczy do tego starcia, które na pewno zapowiada się ciekawie.

Belenenses – FC Porto zapowiedź (czwartek, 20:00)

Gospodarze dzisiejszego starcia na pewno liczyli na lepszy sezon w swoim wykonaniu. Stało się jednak inaczej i na ten moment fani Belenenses muszą martwić się o to czy ich zawodnicy będą grali w przyszłym sezonie w elicie. Sytuacja gospodarzy nie jest idealna, ale na pewno nie jest też taka zła. Do rozegrania została jeszcze połowa sezonu, więc zawodnicy Belenenses będą mieli czas żeby odskoczyć od strefy spadkowej i w spokoju grać końcówkę sezonu. Dzisiaj o punkty na pewno gospodarzom nie będzie łatwo, ale w piłce nożnej wszystko może się zdarzyć.

Goście dzisiejszego spotkania celują w mistrzostwo kraju i na pewno można powiedzieć, że gracze FC Porto mają na to szanse. Strata do Sportingu nie jest duża, ale każdy gorszy wynik gości dzisiejszego starcia na pewno będzie bardzo bolesny w skutkach. Zawodnicy FC Porto muszą wygrywać takie mecze jak dzisiaj jeśli myślą o wygraniu ligi portugalskiej. Czasami ciężko gra się drużynom w roli faworyta, ale tego na pewno nie można powiedzieć o gościach dzisiejszego starcia. Mimo wszystko szykuje się bardzo ciekawe spotkanie na Estádio Nacional do Jamor, które powinno stać na wysokim poziomie.

Belenenses – FC Porto kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest FC Porto. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.40. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Belenenses – FC Porto, to STS ma na to zdarzenie kurs 4.70. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 8.40.

Belenenses – FC Porto nasze typy

Nie bez powodu bukmacherzy spodziewają się w dzisiejszym starciu pewnej wygranej gości. Rywale FC Porto nie grają w tym sezonie na wysokim poziomie i raczej kibice Belenenses będą musieli martwić się do końca rozgrywek o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Portugalii. Co innego można oczywiście powiedzieć o ekipie FC Porto, która musi wygrywać jeśli chce dogonić Sporting i zdobyć mistrzostwo kraju. Dzisiejsze starcie nie powinno mieć większej historii, ale w piłce nożnej wszystko jest możliwe i na pewno gracze FC Porto będą musieli zagrać na maksymalnym zaangażowaniu jeśli myślą o pewnej wygranej w tym starciu.

Belenenses – FC Porto | Typ: handicap: FC Porto -1 @2.15 STS

Belenenses – FC Porto | Typ: powyżej 2,5 gola @1.85 STS