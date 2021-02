POWRÓT PROMOCJI: LV Kombi Boost w LV BET!

Od środy 3-go lutego 2021 roku na stronie LV BET obowiązywać będzie promocja LV Kombi Boost. Będzie to promocja z wykorzystaniem funkcji Rate Boost, czyli podniesienia kursu całkowitego (aż o 75%). Promocja potrwa do odwołania!

Co należy zrobić, by załapać się do promocji?

Postaw kupon kombinacyjny, a LV BET powiększy kurs całkowity Twojego zakładu nawet o 75%! Sprawdź, ile możesz zyskać. Minimalny kurs pojedynczej selekcji to 1.25. Boost pojawi się jako “dostępny” po osiągnięciu wymaganej liczby zakładów na kuponie kombinacyjnym. Promocja jest ważna do odwołania.

Szczegóły i regulamin promocji znajdziecie TUTAJ.

