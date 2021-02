Wygrał Copa Libertadores, teraz chce go Olympique Marsylia. Zostanie trenerem Milika?

Globo Esporte, czyli największy brazylijski portal sportowy podał informacje, że Olympique Marsylia sonduje możliwość zatrudnienia Abela Ferreiry. Portugalski trener kilka dni temu sięgnął z Palmeirasem po Copa Libertadores i właśnie szykuje się do nadchodzących Klubowych Mistrzostw Świata.

Abel Ferreira pracuje w Sao Paulo bardzo krótko, bo od przełomu października i listopada ubiegłego roku. Wówczas zastąpił Vanderleia Luxemburgo, gdy Palmeiras był na siódmym miejscu w tabeli. Od tamtej pory Verdao awansowali ledwie o jedną pozycję w lidze. Jednak były szkoleniowiec PAOK-u dokonał najbardziej wyczekiwanego sukcesu. Palmeiras sięgnął po drugie w historii trofeum Copa Libertadores. Pierwszy raz od 1999 roku i sukcesu Luiza Felipe Scolariego.

To powoduje, że Francuzom niezwykle trudno będzie wyciągnąć Ferreirę z powrotem do Europy. Osiągnął pierwszy sukces, a za moment może zgarnąć kolejny – Klubowe Mistrzostwo Świata. W dodatku jest jeszcze ważny kontrakt, a jego zakończenie będzie dopiero z 31 grudnia 2022 roku. Krótko mówiąc władze Olympique Marsylia, jeśli uprą się na niego, będą musiały głębiej sięgnąć do kieszeni. Nie wiadomo tak naprawdę też, co o tym sądzi sam zainteresowany.