Hertha – Bayern. Typy, kursy (05.02.2021)

Kolejną serię gier w Bundeslidze rozpocznie pojedynek Herthy z Bayernem. Zdecydowanym faworytem jest oczywiście ekipa mistrzów Niemiec, która bez ceregieli odprawia z kwitkiem kolejnych rywali. Czy Krzysztof Piątek i spółka będą w stanie zatrzymać maszynę Hansiego Flicka?

Hertha – Bayern zapowiedź (piątek, 20:00)

Gospodarze tego starcia są bardzo słabo dysponowani i z ogromną trudnością dopisują na swoje konto kolejne punkty. Ostatnie dziewięć kolejek Bundesligi to zaledwie jedno zwycięstwo, z najsłabszym w stawce Schalke. Poza tym, udało im się punktować jeszcze tylko trzykrotnie – po remisach z Borussią Moenchengladbach, Mainz oraz Koeln. To pokazuje, że Hertha ma problemy nawet z nisko notowanymi przeciwnikami, a takie rezultaty sprawiły, że znaleźli się oni tuż nad miejscem barażowym mając dokładnie tyle samo punktów co Arminia Bielefeld.

Bayern z kolei regularnie zwycięża. Ich postawa w poszczególnych spotkaniach nie jest może bardzo imponująca, jednak spokojnie wystarcza to na dopisywanie kolejnych punktów. Bawarczycy bez większego trudu powiększają przewagę nad swoimi głównymi rywalami wykorzystując ich potknięcia. Obecnie jest to już siedem punktów przewagi nad RB Lipsk oraz dziesięć nad Wolfsburgiem. W pierwszym meczu tych zespołów w tym sezonie ekipa z Monachium zwyciężyła, nie bez problemów, 4:3.

Hertha – Bayern kursy bukmacherskie

W STS kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Herthy, kurs: 7.40

– remis, kurs: 5.75

– zwycięstwo Bayernu, kurs: 1.35

Hertha – Bayern nasze typy

Bayern jest faworytem i trudno przewidywać ich utratę punktów dzisiaj. W kapitalnej formie jest Robert Lewandowski, który regularnie powiększa swój dorobek strzelecki.

Hertha – Bayern | Typ: Bayern wygra przynajmniej dwoma bramkami @1.85 STS

Hertha – Bayern | Typ: Lewandowski strzeli hat-tricka @8.00 STS