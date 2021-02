Tottenham – West Bromwich Albion. Typy, kursy (07.02.2021)

Niedzielę z Premier League fani na całym świecie rozpoczną od starcia Tottenhamu z West Bromwich Albion. Obie drużyny nie grają w ostatnim czasie na wysokim poziomie, więc na pewno każdej z tych ekip zależy na jak najszybszym przełamaniu. Bukmacherzy nie mają jednak większych wątpliwości i stawiają na gospodarzy, którzy dysponują zdecydowanie większym potencjałem kadrowym od swoich dzisiejszych rywali. Goście potrafili jednak w tym sezonie zabrać punkty teoretycznie mocniejszym przeciwnikom, więc na pewno Jose Mourinho będzie musiał zadbać, żeby jego gracze podeszli do tego spotkania maksymalnie skupieni. Szykuje się bardzo ciekawy mecz w Londynie.

Tottenham – West Bromwich Albion zapowiedź (niedziela, 13:00)

Gospodarze dzisiejszego starcia na pewno byli bardziej zadowoleni na początku sezonu. Wtedy Tottenham wygrywał bardzo często i ten klub znajdował się w czołówce tabeli. Teraz sytuacja jest zdecydowanie inna, a Jose Mourinho nie ma zbytnio pomysłu jak grę swoich podopiecznych poprawić. Harry Kane złapał kontuzję i od razu było wiadomo, że będzie to ogromny problem dla gospodarzy dzisiejszego starcia. Tottenham przegrał swoje trzy ostatnie mecze w lidze i za bardzo nie widać poprawy. Mimo wszystko Jose Mourinho wierzy, że jego zawodnicy zaczną grać w najbliższym czasie na zdecydowanie lepszym poziomie.

Goście dzisiejszego spotkania bardzo dobrze wiedzieli, że nie będzie to łatwy sezon. Mimo wszystko kibice West Bromwich Albion wierzą, że ich ekipie uda się utrzymać w lidze. Nie będzie to łatwe zadanie, bo strata do bezpiecznej strefy robi się naprawdę duża, ale jeszcze sporo meczów do końca sezonu i wszystko można odwrócić. Goście dzisiejszego starcia potrzebują jednak jak najszybciej punktów, które pozwolą im wygrzebać się ze strefy spadkowej. Mecz z Tottenhamem nie należy do tych najłatwiejszych, ale na pewno goście są w stanie zaskoczyć swoich rywali.

Tottenham – West Bromwich Albion kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Tottenham. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.42. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Tottenham – West Bromwich Albion, to STS ma na to zdarzenie kurs 4.75. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 7.40.

Tottenham – West Bromwich Albion nasze typy

Bukmacherzy spodziewają się wygranej gospodarzy w dzisiejszym starciu. Nie jest to oczywiście zaskoczenie, ale goście na pewno będą chcieli postraszyć teoretycznie lepszego rywala. Tottenham bez Kane’a gra bardzo słabo i widać to w ostatnich meczach. Gospodarze dzisiejszego starcia przegrali trzy mecze z rzędu i wszyscy fani ekipy z Londynu mają nadzieję, że w starciu z West Bromwich Albion dojdzie do upragnionego przełamania. Tak powinno się teoretycznie stać, ale w piłce nożnej wszystko jest możliwe i na pewno nie może skreślać ekipy gości, która ma nadzieję na dobry wynik. Mimo wszystko gospodarze powinni pokonać beniaminka.

Tottenham – West Bromwich Albion | Typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2,5 goli @2.37 STS

Tottenham – West Bromwich Albion | Typ: Heung-min Son strzeli gola @2.00 STS