Manchester City znokautował Liverpool. Kolejny krok do mistrzostwa?

Manchester City poczynił kolejny krok w kierunku mistrzostwa Anglii. Podopieczni Pepa Guardioli w niedzielnym meczu pokonali Liverpool aż 4:1, umacniając się na fotelu lidera Premier League.

Hit kolejki

Starcie pomiędzy zespołami Jürgena Kloppa i Pepa Guardioli zapowiadano jako hit weekendu w lidze angielskiej. Dla “The Reds” miał to być moment, w którym mogliby odzyskać szanse na obronę mistrzostwa Anglii. Z kolei podopieczni Pepa Guardioli w razie zwycięstwa mogli wyraźnie zdystansować jednego z rywali w walce o krajowy tytuł.

Nokaut w drugiej połowie

W pierwszej połowie to Liverpool posiadał optyczną przewagę, co dotyczyło zarówno posiadania piłki, jak i okazji bramkowych. To jednak “Obywatele” mogli objąć prowadzenie w 37. minucie. Rzutu karnego po faulu Fabinho nie wykorzystał Ilkay Gundogan, co przedłużyło nadzieje zespołu gospodarzy.

Po przerwie “The Citizens” wyjaśnili jednak rywali. W 49. minucie wynik meczu otworzył Ilkay Gundogan i chociaż w 63. minucie Liverpool wyrównał po rzucie karnym, to drużyna z Manchesteru przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Między 73. a 83. minutą bramki zdobywali Gundogan, Raheem Sterling oraz Phil Foden. Tym samym spotkanie zakończyło się wyraźnym nokautem. Poza tym, Michael Oliver po analizie VAR nie uznał trafienia Johna Stonesa.

Przewaga “Obywateli” nad resztą stawki wciąż rośnie

Po tym spotkaniu Manchester City ma już pięć punktów przewagi nad drugim Manchesterem United. Tymczasem “The Reds” znajdują się na czwartym miejscu z 40 punktami na koncie. To oznacza, że zespół Jürgena Kloppa traci do “Obywateli” już dziesięć oczek.

W następnej kolejce oba zespoły również zmierzą się z rywalami aspirującymi do czołówki. Manchester City zmierzy się u siebie z Tottenhamem, natomiast Liverpool zagra na wyjeździe z Leicester.

Liverpool – Manchester City 1:4

Salah 63’k – Gundogan 49’, 73’, Sterling 76’, Foden 83’