Wisła Kraków wygrała u siebie po ponad trzech miesiącach

Wisła Kraków odskoczyła od dna tabeli ligowej, pokonując 2:0 Jagiellonię. Dzięki trzem punktom podopieczni Petera Hyballi awansowali na 12. miejsce w PKO BP Ekstraklasie.

Odmienne cele dwóch przeciwników

Sytuacja “Białej Gwiazdy” przed spotkaniem z Jagiellonią nie była najlepsza. Po zwycięstwie Podbeskidzia z Górnikiem, Wiślacy wylądowali na 15. pozycji, gromadząc czternaście punktów. To tyle samo, co ostatnia w tabeli Stal Mielec. Poza tym, zespół po raz ostatni wygrał u siebie 24 października z Podbeskidziem i od tamtej pory nie zdobył trzech punktów na własnym stadionie. Z kolei Jagiellonia dzięki zwycięstwu mogłaby wskoczyć na czwarte miejsce i tracić do podium już tylko dwa punkty.

Gol Sadloka ozdobą kolejki

Wisła Kraków w tym sezonie słynie z tego, że w pierwszej połowie nieco bardziej koncentruje się na ofensywie, a w drugiej często popełnia błędy w obronie i brakuje jej koncentracji. Przed przerwą w spotkaniu z Jagiellonią zespół oddał aż 13 strzałów, aczkolwiek żaden z nich nie znalazł drogi do bramki rywali. Dlatego też, patrząc choćby na starcie z Piastem, można było się spodziewać, że w drugiej części meczu to goście przejmą inicjatywę.

Chociaż Jagiellonia po przerwie miała faktycznie więcej sytuacji niż w pierwszej połowie, to Wisła zadała dwa decydujące ciosy. Wynik otworzył w 55. minucie Maciej Sadlok, notując trafienie w drugim meczu z rzędu. Piłkarz oddał efektowny strzał, dobiegając do piłki zza pola karnego.

W 88. minucie wszystko już było jasne. Gola, który ustalił wynik pojedynku, zdobył Felicio Brown Forbes po podaniu Gieorgija Żukowa.

Jagiellonia przed trudnym wyzwaniem

Dzięki temu zwycięstwu Wisła Kraków wskoczyła na 12. miejsce, gromadząc 17 punktów. Z kolei Jagiellonia aktualnie znajduje się na siódmej pozycji, z 23 punktami na koncie. W najbliższej kolejce Wiślacy zmierzą się na wyjeździe ze Śląskiem, a Jagiellonia zagra u siebie z Legią.

Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok 2:0

Sadlok 53’, Forbes 88’

Fot. YouTube