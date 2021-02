Michał Helik został doceniony przez kibiców Barnsley

Michał Helik w ostatnim czasie bardzo dobrze spisywał się w barwach występującego w Championship Barnsley. Piłkarz otrzymał nagrodę dla Piłkarza Miesiąca, wyłonioną w drodze głosowania kibiców.

Transfer do Championship okazał się dobrą decyzją

We wrześniu Michał Helik powędrował z Cracovii do Barnsley. Chociaż część ekspertów i kibiców początkowo była sceptycznie nastawiona do tego ruchu, piłkarz dobrze się spisuje w zespole Championship. W angielskiej drużynie 25-latek zagrał do tej pory w 27 meczach. Chociaż w debiucie ligowym otrzymał czerwoną kartkę, trenerzy od samego początku dają mu kolejne szanse gry.

W ciągu całego ubiegłego miesiąca Michał Helik ani na minutę nie opuścił placu gry. Były piłkarz Ruchu Chorzów i Cracovii przyczynił się zresztą do dobrych wyników zespołu w FA Cup. Najpierw 25-latek zdobył bramkę w starciu z Tranmere (2:0), a następnie swoją postawą w defensywie przyczynił się do wyeliminowania Norwich (1:0).

Wyróżnienie od kibiców

Postawa Helika została dostrzeżona i doceniona przez kibiców Barnsley. Dzięki dobrej dyspozycji piłkarz w oficjalnym internetowy głosowaniu klubu został Piłkarzem Miesiąca.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że wygrałem tę nagrodę i dziękuję kibicom Barnsley za głosy na mnie, a także wszystkim osobom wewnątrz i na zewnątrz klubu, którzy sprawili, że czuję się bardzo mile widziany, od kiedy przyjechałem do Oakwell – napisał piłkarz na swoim profilu na Twitterze.

Fot. Barnsley FC