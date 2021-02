Tomas Pekhart już nie zagra w tym sezonie w Pucharze Polski?

Tomas Pekhart w tym sezonie już nie zagra w Pucharze Polski. Czech został zawieszony za ostatnie zachowanie w meczu z ŁKS-em na trzy spotkania.

Zasłużona czerwona kartka

Tomas Pekhart jest kluczową postacią Legii Warszawa w tym sezonie. W ekstraklasie czeski napastnik zdobył 14 bramek i jest na pierwszym miejscu w ligowej klasyfikacji strzelców. Zresztą piłkarz ostatnio przyczynił się do zwycięstwa Legionistów z Rakowem, ustalając wynik na 2:0 z rzutu karnego. 31-latek ustalił również rezultat starcia w Pucharze Polski z ŁKS-em, zakończonym zwycięstwem stołecznej drużyny 3:2.

Dwie minuty po zdobyciu bramki Tomas Pekhart musiał jednak opuścić plac gry. Sędzia podyktował mu wówczas czerwoną kartkę z powodu kopnięcia jednego z rywali. Sprawa czeskiego napastnika trafiła do Komisji Dyscyplinarnej PZPN-u.

– Tomas Pekhart to bardzo porządny facet na boisku i poza nim. Rozmawiałem z nim i mówił, że to jego pierwsza czerwona kartka w karierze. Okoliczności były takie, że można było tę kartkę pokazać, bo impet uderzenia był duży, ale nie tak duży, by Maciek Dąbrowski zemdlał. Takie rzeczy jednak się dzieją w piłce – przyznał podczas piątkowej konferencji prasowej Czesław Michniewicz.

Pekhart nie pomoże Legii w Pucharze Polski

Z powodu nieprzepisowego zachowania w starciu z ŁKS-em, piłkarz otrzymał karę. Komisja Dyscyplinarna PZPN-u ukarała piłkarza Legii zawieszeniem na trzy mecze w Pucharze Polski. To oznacza, że jeśli Legioniści awansują do finału rozgrywek, będzie musiała poradzić sobie bez kluczowego napastnika.

Legia zapowiedziała jednak odwołanie od tej decyzji.

Fot. screen z Canal+Sport