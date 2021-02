Aron Johansson pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt z “Kolejorzem”. Piłkarz związał się z klubem roczną umową z opcją przedłużenia o kolejne półtora roku.



Doświadczenie w Bundeslidze i reprezentacji USA

Aron Johansson w wieku juniorskim reprezentował barwy Islandii, aczkolwiek od 2013 roku występuje w kadrze Stanów Zjednoczonych. W narodowych barwach piłkarz rozegrał 19 meczów, w których zdobył cztery gole. 30-latek wziął udział również w Mistrzostwach Świata 2014, gdzie zagrał w jednym spotkaniu.

Od strony klubowej, piłkarz ma doświadczenie w Eredivisie oraz Bundeslidze. Po latach w AZ Alkmaar i Werderze Brema Amerykanin powędrował do szwedzkiego Hammarby, gdzie występował przez półtora roku. W szwedzkim zespole Johansson rozegrał 37 meczów, w których zdobył 15 goli. Od stycznia pozostawał jednak bez klubu.

Transfer do Lecha

Nowym miejscem pracy Amerykanina będzie Lech Poznań. Aron Johansson podpisał z poznańskim klubem roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne półtora.

Co ciekawe, 30-latek mógł trafić do “Kolejorza” już w 2013 roku. Wówczas jednak oczekiwania duńskiego Aarhus, w którym występował piłkarz, były zbyt wygórowane. Ostatecznie reprezentant USA trafił wtedy za 1,6 mln euro do AZ Alkmaar.