Jasurbek Yaxshiboyev podpisał kontrakt z Legią Warszawa. Piłkarz związał się z warszawskim klubem 2,5-letnią umową.

Mistrz Białorusi i reprezentant Uzbekistanu

Jasurbek Yaxshiboyev to trzykrotny reprezentant Uzbekistanu. Piłkarz do tej pory występował głównie w rodzimej lidze, aczkolwiek poprzednią rundę spędził na Białorusi. W ubiegłych rozgrywkach 23-latek zagrał w barwach Szachtiora Soligorsk w 15 meczach, w których zdobył dziewięć goli i zaliczył trzy asysty. W ten sposób Uzbek przyczynił się do mistrzostwa kraju.

Ostatecznie 23-letni napastnik nie pozostał na Białorusi i wrócił do rodzimego Paxtakoru. Piłkarz wyrażał jednak chęć powrotu do Europy, dlatego jego odejście wydawało się nieuniknione.

Pierwszy zimowy transfer Legii

Nowym klubem reprezentanta Uzbekistanu jest Legia Warszawa. W czwartek piłkarz rozpoczął testy medyczne w klubie, a następnego dnia oficjalnie podpisał kontrakt. Jasurbek Yaxshiboyev związał się z Legionistami dwu i półletnią umową. Tym samym 23-latek jest pierwszym zawodnikiem, który tej zimy dołączył do stołecznej drużyny