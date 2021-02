Manchester City – Tottenham. Typy, kursy (13.02.2021)

Drugim hitowym pojedynkiem sobotniej Premier League będzie oczywiście starcie Manchesteru City z Tottenhamem. Będzie to naturalnie konfrontacja dwóch z najlepszych menedżerów w historii, czyli Guardioli oraz Mourinho. W zdecydowanie lepszej formie są gospodarze, którzy pewnie prowadzą w tabeli. Koguty z kolei będą chciały przybliżyć się do top 4. Komu uda się zrealizować swoje cele?

Manchester City – Tottenham zapowiedź (sobota, 18:30)

Gra i rezultaty Manchesteru City zachwycają. The Citizens notują bowiem fenomenalną serię piętnastu kolejnych zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach, co jest najlepszym wynikiem w historii angielskich zespołów. Drużyny Pepa Guardioli nikt nie potrafi zatrzymać, a patrząc na to, z jaką łatwością uporali się oni na Anfield z Liverpoolem, to trudno dopatrywać się w którymkolwiek z nadchodzących starć przerwania tej imponującej passy. Co ciekawe, ostatnia porażka ekipy Obywateli to końcówka listopada i pojedynek właśnie z Tottenhamem.

Koguty od wspomnianego starcia wyraźnie obniżyły jednak swoje loty, a ostatnie tygodnie nie są w ich wykonaniu najlepsze. Ostatnie pięć pojedynków we wszystkich rozgrywkach to zaledwie jedno zwycięstwo, z katastrofalnie radzącym sobie WBA i cztery porażki. Za sprawą tych wyników Spurs spadli na 8. miejsce w tabeli, a także pożegnali się z rozgrywkami FA Cup przegrywając po dramatycznym pojedynku, okraszonym dogrywką, z Evertonem 4:5. Posada Jose Mourinho zdaje się być coraz mniej pewna, a sobotnie spotkanie może być niezwykle istotne w kwestii przyszłości Portugalczyka na White Hart Lane.

Manchester City – Tottenham kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Manchesteru City, kurs: 1.38

– remis, kurs: 5.00

– zwycięstwo Tottenhamu, kurs: 8.00

Manchester City – Tottenham nasze typy

Trudno spodziewać się tutaj jakiegokolwiek innego rezultatu od pewnego zwycięstwa gospodarzy. Tottenham jest w bardzo słabej dyspozycji, a zbyt duża część gry jest oparta na dwójce Son – Kane. Typujemy zatem, że trzy punkty pozostaną na Etihad Stadium. Dodajemy też gola Guendogana, który jest ostatnio w znakomitej dyspozycji.

Manchester City – Tottenham | Typ: Manchester City wygra + powyżej 2,5 gola @1.87 BETFAN

Manchester City – Tottenham | Typ: Guendogan strzeli gola @2.05 BETFAN