Eintracht Frankfurt – FC Köln. Typy, kursy (14.02.2021)

Eintracht Frankfurt w niedzielnym pojedynku Bundesligi zagra u siebie z FC Köln. Czy czeka nas pewne zwycięstwo faworytów?

Eintracht Frankfurt – FC Köln zapowiedź

Gospodarze w ostatnim czasie spisywali się naprawdę nieźle – od porażki z Bayerem Leverkusen nie przegrali ani razu. W pięciu ostatnich pojedynkach zespół zanotował cztery zwycięstwa i remis, co wywindowało go w tabeli Bundesligi. Dzięki dobrym wynikom drużyna wskoczyła na piątą pozycję, z 36 punktami na koncie.

Z kolei goście jeszcze niedawno znajdowali się w strefie spadkowej, ale ostatnio udowadniają, że stać ich na utrzymanie. W czterech ostatnich spotkaniach zespół wygrał trzy razy, a ostatnio sprawili sensację, pokonując na wyjeździe Borussię Mönchengladbach. Aktualnie piłkarze z Kolonii są na 14. miejscu w lidze, gromadząc 21 punktów.

Gospodarze nie wygrali z rywalem od trzech spotkań, choć dwa razy utrzymywali się do przerwy na prowadzeniu. Może w najbliższym starciu uda się im otworzyć wynik i utrzymać go do końca na swoją korzyść?

Eintracht Frankfurt – FC Köln kursy

Wyraźnym faworytem bukmacherów w tym pojedynku jest drużyna z Frankfurtu. Jej szanse oceniono na kurs 1.52, natomiast gości na 6.40. Tymczasem kurs na remis wynosi 4.25.

Eintracht Frankfurt – FC Köln typy

Ostatnio w dobrej dyspozycji strzeleckiej jest Andre Silva, który zdobył pięć goli w pięciu ostatnich meczach. Może tym razem powiększy swój dorobek i sprawi, że jego zespół po raz kolejny zdobędzie więcej niż dwie bramki?

Eintracht – Köln | Typ: Andre Silva strzeli @1.80 STS

Eintracht – Köln | Typ: Eintracht powyżej 2.5 goli @2.50 STS