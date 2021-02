Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa. Typy, kursy (14.02.2021)

Jagiellonia Białystok tym razem podejmie u siebie Legionistów. Czy po raz kolejny wizyta Legii w stolicy Podlasia zakończy się stratą punktów?

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa zapowiedź

Po pierwszych kolejkach 2021 roku białostoczanie mogą mieć zmienne nastroje. W pierwszym spotkaniu zespół wygrał 2:0 z Lechią, jednak ostatnio uległ takim samym rozmiarem Wiśle Kraków. Aktualnie drużyna znajduje się na ósmym miejscu w lidze, z 23 punktami na koncie.

Z kolei Legioniści obecnie są wiceliderem ekstraklasy, gromadząc 32 punkty. Po porażce z Podbeskidziem podopieczni Czesława Michniewicza zanotowali ważne zwycięstwo z Rakowem 2:0 i tracą do pierwszej Pogoni trzy oczka. Niewątpliwie ten mecz jest dla stołecznej drużyny szansą na to, by odskoczyć reszcie stawki.

“Wojskowi” nie wygrali w Białymstoku od 2016 roku, gdy zespół pod wodzą Jacka Magiery wygrał 4:1. Może w tym spotkaniu Legioniści zdobędą trzy punkty i odczarują Białystok?

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa kursy

Bukmacherzy widzą w tym pojedynku większe szanse na trzy punkty gospodarzy, czego dowodem jest kurs na ich zwycięstwo. Kurs na triumf Legionistów wynosi 1.80, natomiast ich rywali 4.32, a na remis 3.80.

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa typy

Podczas typowania wydarzeń tego spotkania, można zasugerować się ostatnimi wynikami. Owszem, Legioniści są faworytami, aczkolwiek już dawno nie wygrali w Białymstoku. Warto również zwrócić uwagę na to, że gospodarze częściej zdobywają bramki po przerwie.

Jagiellonia – Legia | Typ: Jagiellonia strzeli w drugiej połowie @1.95 Totolotek

Jagiellonia – Legia | Typ: Jagiellonia wygra lub remis @2.01 Totolotek