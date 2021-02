Juan Camara zagra w czołowej drużynie rumuńskiej ekstraklasy

Juan Camara powędrował na kolejne wypożyczenie. Piłkarz Jagiellonii spędzi najbliższe pół roku w Rumunii, w Universitatei Craiova.

Dwa mecze w Barcelonie

Hiszpan utkwił kibicom ekstraklasy w sezonie 2018/2019, gdy występował w Miedzi Legnica. Zanim jednak Juan Camara trafił do Polski, występował między innymi w rezerwach Villarrealu i Barcelony. Co więcej, w barwach “Blaugrany” zagrał nawet w dwóch spotkaniach pierwszej drużyny, w Pucharze Króla.

W Miedzi Legnica Hiszpan był ważną postacią i dzięki dobrym występom pozostał w ekstraklasie, przechodząc do Jagiellonii. W ubiegłym sezonie piłkarz zagrał w 25 meczach, zdobywając trzy gole. Z jednej strony 27-latek zbierał pochwały za wyszkolenie techniczne, z drugiej – krytykowano go za mały wpływ na ofensywę zespołu. Miał bowiem opinię samolubnego zawodnika.

Hiszpan wraca do Rumunii

W obecnych rozgrywkach Juan Camara wystąpił jeszcze w dwóch spotkaniach w barwach Jagi, aczkolwiek już w rundzie jesiennej grał w Rumunii. W barwach Dinama Bukareszt piłkarz zagrał w 12 ligowych pojedynkach, zdobywając dwie bramki.

Niedawno Hiszpan wrócił do Białegostoku, ale nie znalazł się w kadrze na ostatnie mecze. Ostatecznie 27-latek powędrował ponownie do Rumunii, do Universitatei Craiova, gdzie spędzi najbliższe pół sezonu. Zespół aktualnie zajmuje trzecie miejsce w rumuńskiej ekstraklasie.

Fot. Universitatea Craiova