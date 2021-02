West Ham – Sheffield United. Typy, kursy (15.02.2021)

W poniedziałkowy wieczór rozegrane zostaną dwa spotkania w ramach 24. kolejki Premier League. Jednym z tych meczów będzie starcie West Hamu z Sheffield United. Obie drużyny znajdują się w zupełnie innej części tabeli i nie bez powodu bukmacherzy spodziewają się wygranej gospodarzy. Goście jednak wrócili w ostatnim czasie na poziom zbliżony do tego który prezentowali w poprzednim sezonie i dzisiejszy mecz nie będzie zapewne spacerkiem dla ekipy West Hamu. Gospodarze jednak nie widzą innej opcji niż wygrać w dzisiejszym meczu, a brak zwycięstwa będzie dla kibiców ekipy z Londynu rozczarowujący. Mimo wszystko szykuje się bardzo ciekawe starcie na Stadionie Olimpijskim.

West Ham – Sheffield United zapowiedź (poniedziałek, 19:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania na pewno przed sezonem nie spodziewali się tak dobrych wyników ze swojej strony. Fani liczyli na walkę o miejsce w górnej części tabeli, ale West Ham od dłuższego czasu znajduje się bardzo blisko czołowej czwórki Premier League. Do końca sezonu jest jednak bardzo daleka droga i na pewno Młoty wiedzą, że wszystko może się jednak zmienić. Dzisiejsze spotkanie nie powinno należeć do tych najtrudniejszych, ale w Premier League nie można lekceważyć rywala i zawodnicy West Hamu zdają sobie z tego sprawę.

Goście dzisiejszego meczu w ostatnim czasie przypomnieli sobie jak grali w poprzednim sezonie. Zawodnicy Sheffield zaczęli wreszcie punktować i wygrywać pojedyncze spotkania. Do bezpiecznej strefy jest jednak jeszcze bardzo daleko, a utrzymanie w tym sezonie byłoby cudem. Mimo wszystko goście nie przestają wierzyć i gracze Sheffield liczą, że będą w stanie regularnie punktować do samego końca sezonu. Dzisiaj o dobry wynik nie będzie łatwo, bo zawodnicy West Hamu są w dobrej formie, ale jeśli goście marzą o utrzymaniu to muszą zdobywać punkty w meczach gdzie teoretycznie nie mają większych szans.

West Ham – Sheffield United kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest West Ham. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.80. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu West Ham – Sheffield United, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.55. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 4.70.

West Ham – Sheffield United nasze typy

Na papierze to spotkanie nie zapowiada się bardzo ciekawie, ale w ostatnim czasie goście dzisiejszego starcia grają na wyższym poziomie i na pewno zawodnicy Sheffield prezentują się zdecydowanie lepiej niż na początku tego sezonu. Gospodarze jednak w tegorocznych rozgrywkach grają bardzo dobrze i nie bez powodu bukmacherzy spodziewają się wygranej West Hamu. Na pewno będzie to jednak wyrównane starcie, które powinno stać na wysokim poziomie. Mimo wszystko można oczekiwać wygranej gospodarzy, bo nie dość że Młoty grają w tym sezonie lepiej to będą mieli przewagę własnego boiska. Goście na pewno powalczą, ale nie wiadomo czy to wystarczy do zdobycia punktów.

West Ham – Sheffield United | Typ: West Ham @1.80 BETFAN

West Ham – Sheffield United | Typ: Michail Antonio strzeli gola @2.65 BETFAN