Erik Janża wkrótce odejdzie z Górnika do innego zespołu ekstraklasy?

Erik Janża bohaterem transferu wewnątrz ekstraklasy? Jak poinformował Piotr Koźmiński, piłkarz znalazł się na celowniku Lecha Poznań.

11 asyst w ciągu prawie dwóch lat

Erik Janża występuje w zespole Górnika Zabrze od lipca 2019 roku. Od tamtej pory piłkarz wystąpił w 55 meczach zespołu, notując 11 asyst. Po raz ostatni Słoweniec asystował w 16. kolejce ekstraklasy w spotkaniu z Podbeskidziem. 27-latek dośrodkował do Michała Koja, który skierował piłkę głową do bramki. Gol jednak nie pomógł jego drużynie wygrać – zabrzanie przegrali 1:2.

W grudniowej rozmowie dla “FutbolNews.pl” piłkarz przyznał, że jednak nie jest do końca zadowolony ze swoich występów w tym sezonie.

– Patrząc na statystyki, nie są one tak dobre jak w poprzednim i chciałbym, żeby w przyszłym były lepsze. Przede wszystkim jestem jednak częścią zespołu i najważniejsze dla mnie jest to, by Górnik wygrywał każdy kolejny mecz. Myślę, że większa konkurencja w zespole sprawia, że zespół może rywalizować z najlepszymi, co widać od początku tych rozgrywek – przyznał Słoweniec.

Janża odejdzie do Lecha?

Kontrakt 27-latka z Górnikiem wygasa z końcem sezonu. W grudniu piłkarz zapewnił jednak, że rozpoczął rozmowy z klubem.

– Rozpocząłem rozmowy z Górnikiem, ale na razie jeszcze nie mogę określić mojej sytuacji i przewidzieć, co się stanie za pół roku. Jedno jest pewne – jestem tu szczęśliwy, moja rodzina także. Po prostu kocham ten klub – wyznał nam Erik Janża.

Jak poinformował Piotr Koźmiński z “WP SportoweFakty”, piłkarz znalazł się na celowniku Lecha Poznań. Piłkarz mógłby trafić do nowego zespołu po zakończeniu kontraktu. Piłkarz mógłby pasować do taktyki “Kolejorza”, gdyż umiejętnie potrafi zmienić pozycję z lewej obrony na wahadło/skrzydło.