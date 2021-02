David Alaba potwierdził doniesienia. Odchodzi z Bayernu

David Alaba w przyszłym sezonie nie będzie już występować w zespole Bawarczyków. Piłkarz poinformował o tym na konferencji prasowej.

O przyszłości Davida Alaby mówi się już od kilku miesięcy. Kontrakt piłkarza z Bayernem wygasa bowiem z końcem sezonu, a sam piłkarz nie kwapił się do jego przedłużenia. To wywołało falę spekulacji na temat odejścia Austriaka z Bayernu w 2021 roku.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej David Alaba postanowił zabrać głos w sprawie swojej przyszłości. Piłkarz Bayernu potwierdził pogłoski o tym, że z końcem sezonu pożegna się z klubem.

– Decyzja o opuszczeniu Bayernu nie była dla mnie łatwa i zajęła mi trochę czasu. Zdecydowałem, że chcę podjąć nowe wyzwanie – wyznał austriacki piłkarz. 28-latek dodał również, że motywacją jego nieprzedłużenia umowy z Bayernem nie były powody finansowe.

🗣 David Alaba about his future: “I have not yet decided where I will go” #TransferUpdate pic.twitter.com/WDkKRohRac

— Max Bielefeld (@Sky_MaxB) February 16, 2021