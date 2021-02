Rafał Kurzawa po latach spędzonych w zagranicznych ligach, wrócił do Polski. Piłkarz podpisał kontrakt z Pogonią Szczecin.

Fantastyczny sezon w Górniku

Przez wyjazdem za granicę Rafał Kurzawa wystąpił w 76 meczach ekstraklasy. Najlepszy dla niego okazał się sezon 2017/2018, gdy piłkarz zanotował aż 18 asyst w najwyższej lidze i od tamtej pory nikt się nie zbliżył do jego wyniku. Wówczas zawodnik Górnika przyczynił się wyraźnie do awansu zespołu do eliminacji Ligi Europy.

Zagraniczna przygoda

Po tamtym sezonie piłkarz postanowił spróbować swoich sił w Ligue 1. Amiens zapłaciło za niego wtedy blisko milion euro. Rafał Kurzawa jednak nie zawojował Francji – rozegrał tam 11 meczów, zdobywając jednego gola. Ostatecznie piłkarz nie podbił także Danii, gdzie dwa razy był na wypożyczeniu – w Midtjylland i Esbjergu fB. Od października 28-latek pozostawał bez klubu.

Powrót do Polski

Przez ostatnie miesiące Kurzawa był łączony przede wszystkim z byłym klubem – Górnikiem. Do powrotu do Zabrza nie doszło, aczkolwiek piłkarz ostatecznie wrócił do Polski.

Nowym zespołem Rafała Kurzawy będzie Pogoń Szczecin, z którą podpisał trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. 28-latek będzie mógł zadebiutować w nowych barwach już w piątek, w spotkaniu z Wisłą Kraków.

Fot. Pogoń Szczecin