Polacy w Serie A. Rozliczamy rodaków #47

W ubiegły weekend rozegrana została 22. kolejka Serie A, w której byliśmy świadkami zmiany lidera. Pierwszą lokatę utracił Milan, a jego miejsce zajęła inna mediolańska ekipa – Inter. Jak w ostatniej serii gier spisali się Polacy? Zapraszamy na podsumowanie występów naszych przedstawicieli we włoskiej ekstraklasie.

Nie udało się Łukaszowi Skorupskiemu zachować drugiego czystego konta z rzędu w Serie A. Piłkarze Bologny zremisowali na własnym obiekcie z Benevento 1:1. Między słupkami zespołu z Bolonii stanął oczywiście polski golkiper, który kilkukrotnie był testowany przez beniaminka Serie A.

W trakcie całego meczu Łukasz Skorupski zanotował łącznie pięć interwencji. Z pewnością przy golu dla Benevento 29-latek mógł zachować się zdecydowanie lepiej. Polak wybił bowiem futbolówkę prosto pod nogi rywala, który umieścił piłkę w siatce. Ta interwencja rzutuje na ocenę Skorupskiego, mimo dość sporej liczby interwencji.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6

Po raz drugi z rzędu w wyjściowym składzie Cagliari pojawił się Sebastian Walukiewicz. Niewykluczone, że 20-latek wróci na dobre do jedenastki, gdyż Eusebio Di Francesco w starciu z Atalantą zdecydował się na formację z trzema środkowymi obrońcami. Jest to pokłosie zimowego wzmocnienia Cagliari. Do drużyny na zasadzie wypożyczenia trafił Daniele Rugani, który pojawił się w składzie, podobnie jak Godin.

Po golu z 90. minuty rywalizacji z trzech punktów mogła cieszyć się Atalanta, która wygrała 1:0. Praktycznie cały mecz rozegrał Sebastian Walukiewicz, który zszedł z murawy w doliczonym czasie gry. Nie był to z pewnością najlepszy występ Walukiewicza w Serie A. Już w 7. minucie potyczki Polak otrzymał żółty kartonik. Dodatkowo to Walukiewicz przegrał pojedynek z Murielem przy akcji bramkowej rywali.

W trakcie spotkania 20-latek zanotował 2 wybicia, 3 przechwyty oraz 3 wślizgi. Na 14 stoczonych pojedynków Walukiewicz wygrał 4 starcia.

Rozegrane minuty: 90/90+

Nasza ocena: 5,5

Piłkarzom Fiorentiny nie udało się wywieźć chociażby jednego punktu z Genui. Zespół Bartłomieja Drągowskiego przegrał z Sampdorią 1:2. Polak rozegrał cały mecz w barwach swojej ekipy. Przy pierwszym golu rywali, Drągowski zanotował złe wyście z bramki, co wykorzystał Keita, umieszczając futbolówkę w siatce.

Wydaje się także, iż przy drugiej bramce, Bartłomiej Drągowski mógł zrobić nieco więcej. Quagliarella nie wykonał bowiem uderzenia “nie do obrony”. W kontekście statystyk, Bartłomiej Drągowski zaliczył tylko jedną interwencję, wykonując 11 podań (42% skuteczności).

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 5,5

W kadrze meczowej na starcie z Parmą nie znalazł się Paweł Dawidowicz. Biorąc pod uwagę fakt, iż Dawidowicz jest ważnym ogniwem Verony w tym sezonie, Polak zapewne zmagał się z pewnymi problemami zdrowotnymi, które nie pozwoliły mu wziąć udziału w tym spotkaniu.

Verona ostatecznie poradziła sobie z Parmą, wygrywając potyczkę na własnym obiekcie 2:1.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

W jednym z najbardziej wyczekiwanych spotkań 22. kolejki Serie A, Juventus rywalizował na wyjeździe z Napoli. Kłopoty ekipy Gattuso sugerowały, iż “Starej Damie” uda się wywieźć z Neapolu trzy punkty. Piłkarze Andrei Pirlo rozegrali jednak bardzo słabe spotkanie, przegrywając 0:1. Porażka mogła o tyle rozczarować sympatyków mistrza Włoch, gdyż zawodnicy Napoli nie rozegrali wybitnego spotkania, wykorzystując jedną okazję.

Był to rzut karny. Jedenastki Lorenzo Insigne nie zdołał obronić Wojciech Szczęsny, który poza tą sytuacją nie miał zbyt wiele pracy. Wystarczy powiedzieć, że Polak zaliczył w trakcie spotkania tylko jedną interwencję.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6

Choć zawodnicy Napoli wygrali ważne starcie z Juventusem 1:0, to prócz bramkarza Alexa Mereta, trudno wyróżnić jakiegoś piłkarza Napoli z tego spotkania. Przeciętna postawa zespołu z Neapolu wystarczyła jednak, by podopieczni Gattuso mogli cieszyć się z trzech punktów.

Przez ponad godzinę na murawie przebywał Piotr Zieliński, który niespecjalnie wyróżniał się na tle swoich kolegów z drużyny. 26-latek zaliczył 32 kontakty z piłką, wykonał 25 podań (93% skuteczności) i zanotował 1 kluczowe podanie. Na szczególną uwagę zasługuje statystyka długich piłek. Wszystkie pięć prób Polaka zakończyło się sukcesem.

Rozegrane minuty: 63/90

Nasza ocena: 6,5

Piłkarze Benevento w ostatniej serii gier zremisowali na wyjeździe z Bologną 1:1. Jeden z lepszych występów w tym sezonie zanotował Kamil Glik. Polak był niekwestionowanym liderem defensywy beniaminka Serie A w tym spotkaniu. 33-latek wykonał 6 wybić, zaliczył 5 przechwytów, a także zablokował 2 strzały. Z kolei na 5 stoczonych pojedynków Glik wygrał 4 starcia.

