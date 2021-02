Burnley – Fulham. Typy, kursy (17.02.2021)

Choć na pełną kolejkę Premier League przyjdzie fanom tej ligi poczekać kilka dni, to w środku tygodnia kibice będą świadkami ciekawych spotkań zaległych. Jednym z takich meczów będzie starcie Burnley z Fulham. Obie drużyny znajdują się w dolnej części tabeli, a każde punkty będą dla tych ekip istotne ze względu na utrzymanie się w elicie. Bukmacherzy nie są w stanie wskazać zdecydowanego faworyta tego spotkania, ale jednak minimalne większe szanse daje się ekipie Burnley. Zawodnicy Fulham pokonali jednak kilka dni temu Everton, więc beniaminek jest w bardzo dobrej formie i być może na fali będą w stanie rozprawić się z Burnley. Szykuje się świetny mecz na Turf Moor.

Burnley – Fulham zapowiedź (środa, 19:00)

Gospodarze dzisiejszego starcia wiedzieli, że ten sezon nie będzie należał do tych najłatwiejszych i rzeczywiście taki jest. Mimo wszystko sytuacja Burnley nie jest tragiczna i przewaga nad strefą spadkową jest w tym momencie kilkupunktowa. Porażka w dzisiejszym starciu z Fulham będzie jednak dla gospodarzy bardzo zła, bo wtedy beniaminek, który zajmuje osiemnastą pozycję w tabeli będzie tracił do Burnley zaledwie pięć punktów. Z tego właśnie powodu jest to bardzo ważne starcie dla gospodarzy i na pewno zawodnicy Burnley bardzo dobrze o tym wiedzą.

Goście dzisiejszego meczu po bardzo słabym początku sezonu wracają do gry i choć nie jest łatwo odrobić tak spore straty to takie mecze jak ten ostatni z Evertonem pokazuje, że gracze Fulham nie mają zamiaru się poddawać i będą walczyć o utrzymanie w Premier League do samego końca sezonu. Dzisiejszy mecz jest dla gości bardzo ważny, bo Burnley to bezpośredni rywal w walce o utrzymanie. Wygrana w tym meczu pokaże, że goście są na fali i już niedługo być może nie będziemy widzieli Fulham w strefie spadkowej.

Burnley – Fulham kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Burnley. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.75. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Burnley – Fulham, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.20. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 2.80.

Burnley – Fulham nasze typy

Obie drużyny wygrały swoje poprzednie spotkania w Premier League i trzeba przyznać, że w tych meczach żadna z tych ekip nie była faworytem. Mimo wszystko graczom Burnley udało się pokonać Crystal Palace, a beniaminek był w stanie wygrać z Evertonem. Dla gości dzisiejszego starcia był to bardzo ważny rezultat, który pozwala im wciąż wierzyć w utrzymanie w Premier League. Gospodarze również dzięki zwycięstwu odskoczyli od strefy spadkowej, więc obie ekipy musiały być bardzo zadowolone ze swoich rezultatów. Dzisiaj jednak szykuje się bardzo wyrównane starcie, które może zakończyć się remisem, bo potencjał kadrowy w obydwu ekipach jest bardzo podobny.

Burnley – Fulham | Typ: remis @3.20 BETFAN

Burnley – Fulham | Typ: obie drużyny strzelą gola @2.00 BETFAN