Everton – Manchester City. Typy, kursy (17.02.2021)

Nie samą Ligą Mistrzów żyje kibic, a w środę zobaczyć będziemy mogli także zaległe mecze czołowych lig europejskich. W Anglii swoje zaległości nadrabiać będą cztery zespoły, w tym Everton i Manchester City, które zmierzą się ze sobą na Goodison Park. Zdecydowanym faworytem są goście, którzy wygrywają mecz za meczem. Gospodarze jednak nie mogą się poddać, gdyż nadal walczą o czołową czwórkę Premier League.

Everton – Manchester City zapowiedź (środa, 21:15)

Sytuacja w tabeli Evertonu na pierwszy rzut oka jest co najmniej przyzwoita. The Toffees zajmują obecnie co prawda siódme miejsce w tabeli, ale ich strata do czwartego miejsca wynosi zaledwie pięć punktów, co w perspektywie dwóch spotkań rozegranych mniej wydaje się być dobrą pozycją wyjściową. Dzisiejsze zaległe spotkanie nie będzie jednak należało do najłatwiejszych, gdyż zmierzą się oni z będącą w fenomenalnej formie ekipą Manchesteru City. Everton nie będzie w najlepszych nastrojach, gdyż w ostatniej kolejce ligowej niespodziewanie przegrali ze znajdującym się w strefie spadkowej Fulham.

The Citizens przedłużyli ostatnio swoją serię kolejnych zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach do szesnastu starć, co jest najlepszą serią Manchesteru City w historii. Pep Guardiola doskonale poukładał zespół, co widać zwłaszcza w defensywie. Co więcej, Obywatele od jakiegoś czasu muszą radzić sobie bez postaci, która była w ostatnich latach kluczową czyli Kevina De Bruyne, Pod nieobecność Belga w rolę lidera kapitalnie wcielił się Ilkay Guendogan, który ma za sobą najlepszy okres w swojej karierze. Niestety, Niemiec doznał w ostatniej potyczce kontuzji, przez co będzie w środę niedostępny.

Everton – Manchester City kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie wyglądają następująco:

– zwycięstwo Evertonu, kurs: 8.94

– remis, kurs: 5.50

– zwycięstwo Manchesteru City, kurs: 1.34

Everton – Manchester City nasze typy

Everton przystąpi do tego spotkania bez swojego najlepszego strzelca Dominica Calverta-Lewina. Można spodziewać się zatem, że będą oni próbowali gry z kontrataku, jednak goście dobrze radzą sobie z tego typu ekipami. Typujemy zwycięstwo gości bez straty bramki.

Everton – Manchester City | Typ: Manchester City wygra bez straty gola @2.04 BETFAN

Everton – Manchester City | Typ: Foden strzeli gola @2.50 BETFAN