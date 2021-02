Pierwsza Liga Piłkarska przedłużyła umowę z Fortuną

Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie przedłużyła umowę z Pierwszą Ligą Piłkarską. Firma będzie sponsorem rozgrywek przez najbliższe trzy lata.

Przedłużenie współpracy

Współpraca Pierwszej Ligi Piłkarskiej z Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie rozpoczęła się cztery lata temu. Rok później firma została sponsorem tytularnym rozgrywek. Wówczas nazwa ligi została zmieniona z Nice I Liga na Fortuna 1. Liga. Od tamtej pory rozgrywki odbywają się właśnie pod tą nazwą. Teraz obie strony podpisały umowę do końca sezonu 2023/2024.

– Pierwsza Liga Piłkarska to dla nas doskonały partner pod względem sponsoringowym i produktowym. Dzięki rozgrywkom Fortuna 1. Ligi docieramy do niewielkich lokalnie ośrodków w Polsce, przez co możemy popularyzować markę Fortuna. Mogę podzielić się ciekawymi danymi, że liczba zakładów zawieranych na mecze Fortuna 1. Ligi wzrosła w tym okresie o sto procent. Nieskromnie mówiąc, jest to nasza zasługa, bo staramy się, aby nasza oferta na zakłady na rozgrywki Fortuna 1. Ligi była najlepsza na rynku. Mamy mnóstwo możliwości do typowania dla kibiców klubów Fortuna 1. Ligi, ale także dla normalnych użytkowników, którzy niekoniecznie muszą śledzić akurat te rozgrywki – przyznał dyrektor marketingu Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie, Leszek Haba.

Ciąg dalszy projektu

Zadowolenie z przedłużenia umowy z Fortuną wyraził również prezes Pierwszej Ligi Piłkarskiej.

– Przez trzy kolejne sezony Fortuna będzie nam sprzyjała. To już nasza trzecia umowa. Oczywiście bardzo się z tego cieszymy. Myślę, że odpowiednie byłoby też hasło, że prawdziwych przyjaciół i partnerów biznesowych poznaje się w tych trudnych czasach, a niewątpliwie takie były ostatnie 12 miesięcy pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Na pewno jestem wdzięczny zarządowi Fortuny, ale też wszystkim osobom, które były zaangażowane w ten projekt. To pokazało, że partnerstwo można budować na trwałych i silnych podstawach i ono może długo trwać. Jako cała społeczność pierwszej ligi bardzo się z tego cieszymy – podkreślił Marcin Janicki.