Maciej Bartoszek w nowej roli. Większe kompetencje trenera Korony

Maciej Bartoszek będzie pełnił nową rolę w Koronie Kielce. Trener pierwszoligowego zespołu obejmie również funkcję dyrektora sportowego.

Trudne początki w Kielcach

Maciej Bartoszek został trenerem Korony Kielce w marcu ubiegłego roku, wracając do klubu po prawie trzech latach. Jego misją było uratowanie zespołu przed spadkiem. Mimo rozpoczęcia od dwóch zwycięstw z rzędu, kielczanom nie udało się jednak utrzymać.

Szkoleniowiec Korony, mimo różnych pogłosek, pozostał jednak na stanowisku. Kielczanie do tej pory radzili sobie jednak przeciętnie w pierwszoligowych realiach. Zespół aktualnie zajmuje 11. miejsce, gromadząc 21 punktów. Piłkarze z Kielc tracą jednak sześć punktów do strefy barażowej, co jest dystansem do odrobienia.

Nowa rola Bartoszka

Maciej Bartoszek wciąż cieszy się zaufaniem zarządu Korony. Dowodem na to jest powiększenie kompetencji trenera. Od tej pory szkoleniowiec będzie pełnił również rolę dyrektora sportowego.

– Myślę, że jest to dobre rozwiązanie. W pewnym sensie to bardziej obciążające i czasochłonne, ale najważniejsza jest organizacja pracy. Jeżeli organizacja pracy dobrze funkcjonuje, to takie wyzwania nie są problemem – stwierdził podczas czwartkowej konferencji trener i dyrektor sportowy Korony.