Young Boys – Bayer Leverkusen. Typy, kursy (18.02.2021)

Jednym z ciekawszych meczów 1/16 finału Ligi Europy będzie pojedynek Young Boys z Bayerem Leverkusen. Trudno jest jednoznacznie wskazać faworyta tego dwumeczu, gdyż oba zespoły notują co najmniej przyzwoite rezultaty.

Young Boys – Bayer Leverkusen zapowiedź (czwartek, 18:55)

Ekipa ze szwajcarskiej Super League radzi sobie na krajowym podwórku fenomenalnie. Po 20. kolejkach mają oni na swoim koncie 47 punktów przegrywając tylko jedno spotkanie. Ich przewaga nad drugim w tabeli FC Basel wynosi 16 punktów. Piłkarze z Berna mogą zatem skupić się na grze w Lidze Europy, w której również idzie im znakomicie – pewny awans z drugiego miejsca w grupie zaraz po AS Romie. Siedem spotkań po przerwie zimowej to sześć zwycięstw i jeden remis, co pokazuje ich świetną formę.

Jeśli chodzi o Bayer, to zaliczyli w ostatnich tygodniach nieco słabszy okres. Porażki ligowe z Unionem Berlin, Wolfsburgiem czy Lipskiem lub remis z Mainz sprawiły, że Aptekarze spadli w tabeli na 5. pozycję. Przygoda z tegorocznym Pucharem Niemiec również była nieudana, gdyż po dogrywce ulegli oni grającemu w Regionallidze Zachodniej Essen 1:2. Biorąc pod uwagę cały 2021 rok Bayer wygrywał zaledwie trzykrotnie – z Borussią Dortmund oraz Stuttgartem w Bundeslidze, a także w Pucharze Niemiec z Eintrachtem.

Young Boys – Bayer Leverkusen kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Young Boys, kurs: 3.25

– remis, kurs: 3.70

– zwycięstwo Bayeru, kurs: 2.25

Young Boys – Bayer Leverkusen nasze typy

Faworytem tego spotkania zdaniem bukmacherów jest ekipa gości, choć ostatni okres był dla nich bardzo trudny. Aptekarze tracili punkty nie tylko z ligową czołówką, co może oznaczać szansę dla gospodarzy, którym na krajowym podwórku nikt nie potrafi zagrozić. Naszym zdaniem czeka nas wyrównany bój i spotkanie może zakończyć się remisem.

Young Boys – Bayer Leverkusen | Typ: Remis @3.70 BETFAN

Young Boys – Bayer Leverkusen | Typ: Poniżej 2,5 gola @2.17 BETFAN