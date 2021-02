ACF Fiorentina – Spezia Calcio. Typy, kursy (19.02.2021)

ACF Fiorentina nie ma ostatnio dobrej passy. W tabeli Serie A ma co prawda bezpieczną przewagę nad strefą spadkową, ale i to się może wkrótce zmienić, jeśli nie zacznie wygrywać.

ACF Fiorentina – Spezia Calcio zapowiedź

„Viola” nie wygrała trzech ostatnich meczów ligowych, odpadła także już dawno z Pucharu Włoch. Promykiem nadziei miało być zwycięstwo z Crotone 2:1, ale to właśnie po nim piłkarze ze Stadio Artemio Franchi wpadli w poważny kryzys.

Spezia z kolei jest na fali. Co prawda i jej w styczniu zdarzyła się seria trzech kolejnych porażek, ale w miniony weekend beniaminek Serie A sensacyjnie pokonał AC Milan 2:0! Parę tygodnie wcześniej zaś „Aquilotti” potrafili wygrać z AS Romą w Coppa Italia i SSC Napoli w lidze. I to na wyjeździe!

Historia bojów obu ekip póki co jest krótka i ogranicza się tylko do jesiennej potyczki na Stadio Alberto Picco, gdzie padł remis 2:2.

ACF Fiorentina – Spezia Calcio typy

Bukmacherzy mimo wszystko stawiają jednak na piłkarzy z Florencji (kurs na ich triumf to 1,97). Szanse na wygraną Spezi oceniają zaś na 4,18. Kurs na remis z kolei wynosi 3,30.

ACF Fiorentina – Spezia Calcio nasze typy

To jak absolutny beniaminek radzi sobie we włoskiej elicie budzi nasze uznanie. Nie można jednak pominąć faktu, jak bardzo osłabieni do rywalizacji z „Violą” przystąpią podopieczni Vincenzo Italiano. Ten do dyspozycji nie będzie miał z różnych względów aż siedmiu graczy, co sprawia, że naszym zdaniem wygrać powinni gospodarze.

AFC Fiorentina – Spezia Clacio | Typ: poniżej 2,5 gola na mecz @1,69 Totolotek

AFC Fiorentina – Spezia Calcio | Typ: jeden zespół strzeli @1,24 Totolotek