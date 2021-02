AS Roma – SC Braga. Zapowiedzi, kursy (25.02.2021)

AS Roma wraca na właściwe tory, po chwilowym dołku w styczniu (trzy mecze bez wygranej w Serie A, w tym porażki z Lazio i Interem). Rewanż z SC Braga w 1/16 finału Ligi Europy powinien być więc dla rzymian formalnością.

AS Roma – SC Braga zapowiedź

Tym bardziej, że “Giallorossich” z pięciu ostatnich meczów Serie A wygrali trzy. Kibiców na pewno zabolała porażka z Juventusem, niemniej, pomijając ją, piłkarze Paolo Fonseki w końcu zaczynają grać na miarę możliwości.

Braga do tej pory też raczej nie zawodziła. Lutowy bilans z ligi i Pucharu Portugalii to trzy zwycięstwa i dwa remisy (po meczu z Romą doszła jeszcze kolejna wiktoria w krajowych rozgrywkach). Tylko ta porażka na Estadio Municipal de Braga psuje ten ładny pozytywny obraz.

AS Roma – SC Braga typy

Rzymski zespół jest zdecydowanym faworytem tego spotkania (1,58). Totolotek wysoko płaci za zwycięstwo gości z Portugalii (5,77). Kurs na remis to z kolei 4,00.

AS Roma – SC Braga nasze typy

Oba zespoły przystąpią do tego pojedynku ogromnie osłabione, co z pewnością wpłynie na jego atrakcyjność. Nie powinno to jednak przeszkodzić Romie w awansie do 1/8 finału. Choć też nie wydaje nam się, aby akurat w czwartek miała wygrać.

Roma – Braga | Typ: remis @4,00 Totolotek

Roma – Braga | Typ: poniżej 2,5 gola na mecz @2,18 Totolotek