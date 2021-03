Sheffield United – Aston Villa. Typy, kursy (03.03.2021)

Premier League się nie zatrzymuje. Fani angielskiej piłki będą świadkami kolejnych spotkań w środku tygodnia. Dość interesująco zapowiada się starcie Sheffield United z Aston Villą. Obie ekipy znajdują się jednak w zupełnie innej sytuacji jeśli chodzi o ligową tabelę i nie bez powodu bukmacherzy spodziewają się dzisiaj wygranej gości. Gospodarze jednak muszą walczyć do samego końca sezonu i raczej fani Premier League będą widzieli zaangażowanie ze strony zawodników Sheffield. Goście wiedzą, że grają dzisiaj z najgorszą drużyną tego sezonu i brak zwycięstwa w tym meczu będzie na pewno dla kibiców Aston Villi ogromnym rozczarowaniem.

Sheffield United – Aston Villa zapowiedź (środa, 19:00)

Gospodarze dzisiejszego starcia pogodzili się raczej ze swoim losem w tym sezonie. Jeszcze jakiś czas temu zawodnicy Sheffield byli w stanie od czasu do czasu zdobywać punkty, ale ostatnie cztery mecze zakończyły się czterema porażkami i w tym momencie utrzymanie jest praktycznie nierealne i ciężko oczekiwać od graczy Sheffield, że zobaczymy ich w przyszłym sezonie w Premier League. Mimo wszystko gospodarze dzisiejszego starcia muszą walczyć do samego końca i się nie poddawać, bo dla niektórych tych zawodników mogą być to ostatnie spotkania w Premier League.

Goście dzisiejszego meczu po ostatniej wygranej nad Leeds mają nadzieję na wygranie kolejnego meczu na wyjeździe. Europejskie puchary w przyszłym sezonie są realne i na pewno zawodnicy Aston Villi chcieliby znaleźć się w czołowej szóstce lub siódemce Premier League. Nie będzie to łatwe zadanie, bo goście dzisiejszego starcia nie grają ostatnio tak dobrze jak w pierwszej części sezonu, ale kilka dobrych wyników może całkowicie zmienić sytuację w ligowej tabeli.

Sheffield United – Aston Villa kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Aston Villa. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.10. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Sheffield United – Aston Villa, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.40. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.55.

Sheffield United – Aston Villa nasze typy

Gospodarze dzisiejszego starcia tylko przez chwilę mogli mieć nadzieję na udany pościg za siedemnastym miejscem w ligowej tabeli. Ostatnie cztery mecze jednak zakończyły się porażką Sheffield, a strata do bezpiecznego miejsca jest ogromna i praktycznie nie do odrobienia. Oczywiście gospodarze wciąż mają matematyczne szanse na utrzymanie, ale do tego potrzebują fantastycznych rezultatów o które w takiej formie będzie ciężko. Aston Villa pokonała ostatnio na wyjeździe Leeds United i na pewno goście dzisiejszego starcia chcą wygrać po raz drugi z rzędu. Nie bez powodu bukmacherzy spodziewają się wygranej rywali Sheffield, bo można spodziewać się zwycięstwa Aston Villi.

Sheffield United – Aston Villa | Typ: Aston Villa @2.10 BETFAN

Sheffield United – Aston Villa | Typ: Powyżej 2 bramek, powyżej 2 żółtych kartek, powyżej 10 rzutów rożnych @5.50 BETFAN