Pogoń Szczecin – Lech Poznań. Typy, kursy (7.03.2021)

Pogoń Szczecin w niedzielne popołudnie podejmie u siebie Lecha Poznań. Czy “Portowcy” potwierdzą swoje pucharowe aspiracje?

Pogoń Szczecin – Lech Poznań zapowiedź

“Portowcy” jeszcze niedawno znajdowali się na pozycji lidera PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Kosty Runjaicia ostatnio mieli jednak problemy w grze ofensywnej, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach. Szczecinianie w trzech ostatnich meczach zdobyli bowiem zaledwie jeden punkt. Mimo to zespół wciąż utrzymuje się na drugim miejscu, z 35 punktami na koncie.

Z kolei Lechici po zwycięstwie w derbowym meczu z Wartą wskoczyli na ósmą lokatę, gromadząc 25 punktów. W ciągu tygodnia “Kolejorz” zanotował jednak porażkę w Pucharze Polski z Rakowem Częstochowa, co oddaliło zdecydowanie zespół od gry w europejskich pucharach. Dziewięć punktów do podium to dość spory dystans, aczkolwiek jest on możliwy do odrobienia. Wymaga jednak od “Poznańskiej Lokomotywy” serii zwycięstw.

Ostatni pojedynek zespołów zakończył się nokautem – “Portowcy” wygrali wówczas w Poznaniu 4:0. Czy tym razem znowu lepsi okażą się piłkarze ze Szczecina?

Pogoń Szczecin – Lech Poznań kursy

Bukmacherzy widzą w tym pojedynku wyrównane szanse obu zespołów. Minimalnie w lepszej pozycji ich zdaniem są jednak gospodarze. Kurs na zwycięstwo “Portowców” wynosi 2.60, a ich rywali 2.75. Tymczasem szanse na remis oceniono na 3.30

Pogoń Szczecin – Lech Poznań typy

Raczej w tym spotkaniu nie zobaczymy kanonady, patrząc na problemy obu ofensyw w ostatnim czasie. Można się również spodziewać, że to piłkarze “Kolejorza” zgromadzą więcej żółtych kartek.

Pogoń – Lech | Typ: Poniżej 2.5 goli @1.82 STS

Pogoń – Lech | Typ: Więcej kartek Lecha @2.45 STS