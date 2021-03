Manchester City – Manchester United. Typy, kursy (07.03.2021)

27. kolejka Premier League stoi pod znakiem arcyciekawie zapowiadających się derbów Manchesteru. Oba zespoły kontynuują swoje kapitalne serie – City zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach, natomiast United meczów bez porażki na wyjazdach. Dzisiaj, któraś z tych imponujących pass się zakończy.

Manchester City – Manchester United zapowiedź (niedziela, 17:30)

W szeregach Manchesteru City trudno jest chyba o lepsze nastroje. Zespół radzi sobie fenomenalnie na wszystkich frontach, na których uczestniczy i może z optymizmem patrzeć w przyszłość. Finał Pucharu Ligi, ¼ finału FA Cup, awans do ¼ finału Ligi Mistrzów na wyciągnięcie ręki i praktycznie pewne mistrzostwo Anglii to aktualna sytuacja Obywateli. Ponadto, The Citizens nadal kontynuują swoją niewiarygodną serię zwycięskich meczów z rzędu, a licznik zatrzymał się obecnie na 21.

Manchester United nie jest w tak dobrej sytuacji, a ostatnie kolejki, mimo że bez porażki, mogły okazać się lepsze dla Czerwonych Diabłów. Ostatnie pięć serii gier w Premier League to tylko jedno zwycięstwo i cztery remisy, które sprawiły, że ekipa Ole Gunnara Solskjaera zamiast myśleć o nawiązaniu walki o tytuł mistrzowski musi oglądać się za siebie w kwestii pozostania w czołowej czwórce. Man United nadal nie przegrywa na wyjazdach, a ich seria trwa już ponad rok. Czy uda im się po raz kolejny powiększyć dorobek punktowy z dala od Old Trafford?

Manchester City – Manchester United kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Man City, kurs: 1.53

– remis, kurs: 4.15

– zwycięstwo Man United, kurs: 6.30

Manchester City – Manchester United nasze typy

Hitowe mecze w Premier League w tym sezonie bardzo rzadko spełniają pokładane w nich oczekiwania względem emocji, gdyż kończą się one z reguły nudnym widowiskiem I częstymi bezbramkowymi remisami. Dzisiaj też nie przewidujemy dużej liczby bramek.

Manchester City – Manchester United | Typ: Każda drużyna powyżej 1 żółtej kartki @2.45 BETFAN

Manchester City – Manchester United| Typ: Manchester City poniżej 63,5% posiadania piłki @1.83 BETFAN