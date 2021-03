Oficjalnie: Ireneusz Mamrot trenerem ŁKS-u Łódź

Ireneusz Mamrot oficjalnie wraca na ławkę trenerską. Były szkoleniowiec m.in. Jagiellonii Białystok i Arki Gdynia podpisał kontrakt z ŁKS-em Łódź.

Występy poniżej oczekiwań

ŁKS Łódź przez większą część rundy jesiennej był głównym faworytem do awansu do ekstraklasy. Podopieczni Wojciecha Stawowego w pewnym momencie jednak się zacięli – przegrali pięć ostatnich spotkań 1. Ligi w ubiegłym roku. Zespół jednak zajmował wciąż drugie miejsce, co traktowano jako dobry prognostyk.

Po zimowej przerwie łodzianie nie spisywali się jednak lepiej. ŁKS rozpoczął ligowe zmagania w 2021 roku od wysokiej porażki – 0:3 z GKS-em Tychy. Pozytywnym przebłyskiem dla drużyny mógł być mecz z Odrą Opole wygrany 2:1, aczkolwiek sobotnie derby Łodzi zakończyły się remisem 2:2. Co więcej, w ostatnim pojedynku rywale zespołu Wojciecha Stawowego do przerwy prowadzili 2:0.

Ireneusz Mamrot wraca na ławkę trenerską

Władze klubu postanowiły, że to już odpowiedni moment na zmianę na ławce trenerskiej. Tym samym z ŁKS-em pożegnał się Wojciech Stawowy, a zastąpił go Ireneusz Mamrot, który w rundzie jesiennej prowadził Arkę Gdynia. Umowa nowego szkoleniowca łodzian będzie obowiązywać do końca sezonu 2021/2022.Do sztabu szkoleniowego dołączył także Adrian Siemieniec, który będzie pełnił funkcję asystenta

Fot. ŁKS Łódź