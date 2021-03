Odra Opole – Widzew Łódź. Typy, kursy (10.03.2021)

W środowe popołudnie czeka nas zaległy mecz 17. kolejki I ligi. Spotkanie Odra Opole – Widzew Łódź miało się odbyć w połowie grudnia, ale ze względu na warunki pogodowe, zostało odwołane. W obecnej sytuacji wydaje się, że faworytem tego spotkania są goście z Łodzi.

Odra Opole – Widzew Łódź zapowiedź (środa, 17:40)

Widzew początek 2021 roku może uznać za względnie udany. Wygrana z Koroną, a później dwa remisy. Niby stracone punkty, ale trzeba pamiętać, że spotykali się z Radomiakiem czy ŁKS-em, a więc ekipami, które też walczą o awans lub baraże. Zresztą to były dwa różne spotkania. W derbach prowadzili 2:0 i stracili zwycięstwo, a z Radomiakiem przegrywali i większość meczu radzili sobie w osłabieniu. Teraz jednak przed nimi mecze z Odrą, Chrobrym, Stomilem i GKS-em Jastrzębie, czyli czas na regularne punktowanie. Oczywiście po to, by zbliżyć się do 6. miejsca.

Odra Opole zaliczyła wiosenny falstart. O ile porażkę z ŁKS-em na wyjeździe można jak najbardziej wytłumaczyć, o tyle taki sam wynik – 1:2 – ze Stomilem u siebie już nie bardzo. Sytuacja w Opolu po jesieni dobra, chociaż ewentualna porażka dzisiaj sprawiłaby, że wyprzedzi ich Widzew, a oni sami wypadną z pierwszej dziesiątki. Trudno mówić o zagrożonej pozycji Dietmara Brehmera, ale działacze w Polsce nie wykazują dużej cierpliwości, więc lepiej przerywać takie serie jak najszybciej.

Odra Opole – Widzew Łódź kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Odra wygra, kurs: 3,00

Widzew wygra, kurs: 2,50

Remis, kurs: 2,90

Odra Opole – Widzew Łódź typy

Na dzisiaj wydaje się, że łodzianie w lepszej dyspozycji, dlatego warto zaryzykować. Jeśli ktoś woli bezpieczniejsze opcje, można spróbować x2 lub zakład bez remisu.

Typ: Widzew @ 2,50 TOTALbet