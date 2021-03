Union Berlin – FC Koeln. Typy, kursy (13.03.2021)

Union Berlin nie imponuje ostatnimi czasy formą. Jeżeli „Die Eisernen” faktycznie marzy się Liga Europy, muszą wziąć się w garść.

Union Berlin – FC Kolen zapowiedź

W ostatnich pięciu meczach, podopieczni Ursa Fischera wygrali tylko raz. Nie jest to jednak problem nowy. Od momentu wznowienia rozgrywek ligi niemieckiej, zespół ze stolicy w 11 spotkaniach triumfował tylko trzykrotnie. Mimo to wciąż jest w grze o europejskie puchary. Do szóstej w tabeli Borussi Dortmund traci bowiem tylko cztery „oczka”.

FC Koeln z kolei nie wygrało czterech ostatnich bojów. Jej przewaga nad strefą spadkową robi się zatem już coraz mniejsza. Obecnie wynosi tylko cztery punkty.

W listopadzie, po zaciętym boju na RheinEnergie Stadion, lepsi byli goście z Berlina, którzy wygrali 2:1.

Union Berlin – FC Koeln kursy

Bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają berlińczykom (1,95). Totolotek za postawienie na gości z Kolonii płaci 4,21, zaś kurs na remis to 3,45.

Union Berlin – FC Koeln nasze typy

Jeżeli Union naprawdę poważnie myśli o grze w Lidze Europy, spotkania z drużynami pokroju Koeln po prostu musi wygrywać. Zakładamy więc przełamanie czerwono-białych.

Union – Koeln | Typ: jeden zespół strzeli @1,25 Totolotek

Union – Koeln | Typ: poniżej 2,5 goli na mecz @2,21 Totolotek