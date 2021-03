PSG – Nantes. Typy, kursy (14.03.2021)

Walka o tytuł mistrzowski we Francji wkracza w decydującą fazę i zapowiada się arcyciekawie. Broniące tytułu PSG spotka się dzisiaj z Nantes i będzie reagować na rezultaty swoich oponentów, gdyż będzie rozgrywać ostatnie spotkanie tej kolejki. Jak spiszą się paryżanie?

PSG – Nantes zapowiedź (niedziela, 21:00)

Bieżący sezon nie jest dla PSG taki, jakiego wszyscy mogli się spodziewać. Piłkarze ze stolicy Francji na dziesięć kolejek przed końcem rozgrywek nadal muszą gonić prowadzące w tabeli Lille. Paryżanie w ostatnich sześciu kolejkach zdobyli co prawda 15 punktów, jednak główny rywal w walce o tytuł również nie potracił zbyt wielu oczek. Ekipa prowadzona przez Mauricio Pochettino zmierzy się dzisiaj ze znajdującym się w strefie spadkowej Nantes i ewentualne zwycięstwo może dać PSG powrót na fotel lidera w obliczu bardzo ciężkiego starcia dla Lille czyli potyczki z Monaco.

Nantes znajduje się dopiero na 19. miejscu w tabeli i traci trzy punkty do pierwszego bezpiecznego miejsca. Wyjazd do Paryża z góry skazywany jest na porażkę przez większość drużyn i nie inaczej jest w tym przypadku. Kanarki prezentują fatalną formę, a od 8-go listopada zdołały zwyciężyć zaledwie raz. Co więcej, Nantes nie potrafiło wygrać ani zremisować ani jednego wyjazdu do Paryża od 2002 roku.

PSG – Nantes kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie rozkładają się następująco:

– zwycięstwo PSG, kurs: 1.23

– remis, kurs: 7.00

– zwycięstwo Nantes, kurs: 11.00

PSG – Nantes nasze typy

Trudno spodziewać się tutaj innego rozstrzygnięcia od przekonującego zwycięstwa gospodarzy. Nawet pod nieobecność Neymara i Keana siła ofensywna PSG zdecydowanie powinna przeważyć szalę zwycięstwa na ich korzyść.

PSG – Nantes | Typ: PSG wygra i wykona najwięcej rzutów rożnych oraz Nantes otrzyma najwięcej żółtych kartek @3.05 BETFAN

PSG – Nantes | Typ: Icardi strzeli gola @1.96 BETFAN