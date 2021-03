Famalicao – SC Braga. Typy, kursy (15.03.2021)

Walcząca o utrzymanie trzeciego miejsca na koniec sezonu Braga, zmierzy się dzisiaj wieczorem na wyjeździe z ostatnim w tabeli Famalicao. Czy goście powiększą swoją przewagę nad Benficą?

Famalicao – SC Braga zapowiedź (poniedziałek, 21:15)

Po zaledwie 6 spotkaniach na stanowisku głównego trenera, Silas został zwolniony przez Famalicao, jego miejsce zajął Ivo Vieira, przed którym stoi naprawdę ciężkie zadanie. Famalicao zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i ma na swoim koncie zaledwie 19 punktów. O dziwo zespół ma nadal spore szanse na utrzymanie się, bowiem do bezpiecznej strefy traci on tylko 2 punkty. Niemniej, 6 ostatnich drużyn w stawce zamyka się w różnicy zaledwie 3 oczek, a to oznacza, że do samego końca rozgrywek będziemy świadkami jeszcze wielu przetasowań. Famalicao z bilansem bramkowym 18:35 jest najgorzej atakującym zespołem ligi oraz drugą najgorszą w defensywie ekipą w stawce.

Braga z kolei zalicza historycznie dobry sezon. Dzisiejsi goście nie dość, że zajmują na ten moment 3 miejsce, to do tego mają przewagę punktu nad goniącą ich Benfiką. Co istotne, piłkarze z Lizbony rozegrali swoje spotkanie w weekend, a to oznacza, że Braga stoi przed realną szansą na powiększenie swojej przewagi. Pierwszy w tym sezonie mecz z Famalicao zakończył się skromnym zwycięstwem Bragi wynikiem 1:0. Niecałe dwa tygodnie temu zespół pokonał w Pucharze Portugalii ekipę FC Porto (3:2), co tylko świadczy o znakomitej formie drużyny.

Famalicao – SC Braga kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco: wygrana Famalicao – 5.20; remis – 4.15; zwycięstwo Bragi – 1.62

Famalicao – SC Braga nasze typy

Famalicao i Braga znajdują się na przeciwległych biegunach tabeli. Niemniej, zmiana trenera może przynieść dzisiaj efekt tzw. nowej miotły. Z tego powodu stawiamy na BTTS oraz wygraną Bragi. Mimo wszystko nie wydaje się, by gospodarze mieli jakiekolwiek szanse w starciu z kapitalnie grającą drużyną gości.

Famalicao – SC Braga | Typ: BTTS @1.82 BETFAN

Famalicao – SC Braga | Typ: 2 @1.62 BETFAN