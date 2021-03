Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!

Bonus 300 PLN na sporty wirtualne będzie dostępny ponownie w ofercie LV BET od wtorku 16.03 od 10:00 do niedzieli 21.03.2021 do 23:59. Będzie to zatem okazja to powiększenia swojego budżetu przed weekendem!

Dokonaj depozytu na swoje konto i odbierz bonus, aż do 300 PLN do wykorzystania na platformie Sportów Wirtualnych. Czekają na Ciebie wirtualna piłka nożna, wyścigi chartów, wyścigi zaprzęgów konnych, wirtualny tenis i wyścigi konne, czyli prawdziwe emocje i wygrane co kilka minut!

Bonus będzie dostępny na Twoim koncie do 21.03.2021 do godziny 23:59. Przy wpłacie przykładowo 600 PLN otrzymujesz bonus 300 PLN. Skorzystanie z bonusu oznacza, iż po wpłacie środki z depozytu wraz z bonusem będą znajdować się w saldzie środków bonusowych

Szczegóły i regulamin promocji znajdziecie TUTAJ.

