Chelsea – Atletico. Typy, kursy (17.03.2021)

Jednym z dwóch ostatnich meczów rewanżowych 1/8 finału Ligi Mistrzów będzie pojedynek Chelsea z Atletico. Spotkanie zapowiada się arcyciekawie, gdyż obie drużyny nadal mają realne szanse na awans. Bliżej tego celu są oczywiście londyńczycy, którzy zdołali wygrać pierwsze spotkanie 1:0.

Chelsea – Atletico zapowiedź (środa, 21:00)

Chelsea pod wodzą Thomasa Tuchela wygląda zdecydowanie lepiej niż to miało miejsce w przypadku Franka Lamparda. Niemiec nadal nie przegrał ani jednego spotkania, a jego seria wynosi już 12 kolejnych starć. W środowy wieczór były szkoleniowiec PSG stanie przed kolejnym bardzo ważnym sprawdzianem, bowiem na Stamford Bridge zawita lider LaLiga Atletico Madryt. The Blues mają za sobą bezbramkowy remis w Premier League z Leeds, jednak wystarczył on do utrzymania miejsca w czołowej czwórce, co wydaje się być planem minimum dla londyńczyków. Pierwsze spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów, po pięknym golu Giroud, zakończyło się zwycięstwem Chelsea, co daje im minimalną przewagę przed rewanżem.

Atletico nie gra już tak przekonująco, jak miało to miejsce w pierwszej części sezonu. Madrytczykom przydarza się coraz więcej potknięć, czego dowodem jest ich topniejąca przewaga w tabeli ligowej. Ostatnia kolejka to ponownie strata dwóch punktów i zaledwie remis z Getafe, które przez 20 minut było zmuszone do gry w osłabieniu. W środowy wieczór ekipa Diego Simeone będzie zmuszona do porzucenia defensywnego stylu gry, gdyż każda upływająca minuta będzie działać na korzyść Chelsea.

Chelsea – Atletico kursy bukmacherskie

W STS kursy na ten mecz wyglądają następująco:

– zwycięstwo Chelsea, kurs: 2.25

– remis, kurs: 3.30

– zwycięstwo Atletico, kurs: 3.42

Chelsea – Atletico nasze typy

Atletico będzie zmuszone do ataków, jednak nie spodziewamy się otwarcia madrytczyków od pierwszej minuty meczu. Oba zespoły świetnie radzą sobie w grze defensywnej, dlatego też przewidujemy podobny przebieg konfrontacji do pierwszej potyczki tych drużyn.

Chelsea – Atletico | Typ: Poniżej 2,5 gola @1.56 STS

Chelsea – Atletico | Typ: Powyżej 25,5 faulu @1.90 STS