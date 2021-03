Arkadiusz Milik może zagrać z Anglią? PZPN czeka na decyzję

Arkadiusz Milik może nie zagrać w meczu reprezentacji Polski z Anglią. Władze ligi zakazały bowiem piłkarzom wyjazdu na mecze eliminacji MŚ poza obszar Unii Europejskiej. Decyzja niekoniecznie jednak oznacza bezwzględny zakaz dla reprezentanta Polski.

Problemy kadrowe Paulo Sousy

Reprezentacja Polski może mieć poważny problem w ataku na mecz z Anglią. Z powodu ograniczeń narzuconych w Niemczech w spotkaniu mogą nie zagrać Robert Lewandowski i Krzysztof Piątek. Obaj piłkarze po powrocie do Niemiec musieliby się poddać kwarantannie, co dla Bayernu i Herthy nie jest komfortową sytuacją. PZPN i władze klubów obecnie szukają jednak odpowiedniego wyjścia z tej sytuacji.

Jak się okazuje, nie tylko polscy napastnicy grający w Niemczech mogą nie wystąpić w trzecim pojedynku marcowego zgrupowania. Również piłkarz Olympique Marsylia, Arkadiusz Milik może nie być do dyspozycji Paulo Sousy na to spotkanie. Wszystko ze względu na to, że władze Ligue 1 i Ligue 2 zabroniły zawodnikom wyjazdu do państw spoza Unii Europejskiej. Do nich wlicza się także Wielka Brytania.

PZPN czeka na odzew z Francji

Decyzja wciąż nie jest w pełni wiążąca, gdyż kroki musiałyby zostać zaakceptowane przez francuską federację. Jak poinformował rzecznik prasowy PZPN-u w rozmowie z “WP SportoweFakty”, polski związek jest w stałym kontakcie z UEFA.

– UEFA przekazała nam kilka dni temu, że francuska federacja piłkarska wraz z rządem czynią starania, aby zwolnić z kwarantanny zawodników, którzy jadą poza Unię Europejską. UEFA miała wysłać do francuskiej federacji pismo z informacjami o konkretnych zawodnikach, dokąd się wybierają, według jakiego protokołu będzie zorganizowane ich zgrupowanie i jak będzie wyglądał ich powrót do Francji. My oczywiście zrobiliśmy tak samo w przypadku Arka, ale póki co nie ma odzewu – powiedział rzecznik PZPN-u w rozmowie dla “WP SportoweFakty”.

Jakub Kwiatkowski dodał, że Polski Związek Piłki Nożnej będzie się starać o to, żeby zarówno Milik, jak i Lewandowski oraz Piątek byli dostępni na mecz z Anglią. Ze względu na ograniczenia w Niemczech i Francji, występ piłkarzy wciąż stoi pod znakiem zapytania. Pierwsze zgrupowanie kadry pod wodzą Paulo Sousa rozpocznie się w przyszły poniedziałek, 22 marca.