GKS Tychy – GKS Bełchatów. Typy, kursy (20.03.2021)

GKS Tychy coraz mocniej rozpycha się w czołówce Fortuna I ligi. Starcie z GKS-em Bełchatów to kolejna okazja, aby przybliżyć się do miejsc, dających bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy.

GKS Tychy – GKS Bełchatów zapowiedź

Tyszanie co prawda przegrali w miniony weekend z Sandecją Nowy Sącz 1:2, ale wcześniejsze trzy spotkania w 2021 roku wygrali. Na uwagę zasługuje przede wszystkim efektowne zwycięstwo na wyjeździe z ŁKS-em Łódź 3:0.

W Bełchatowie zupełnie odwrotne nastroje. „Brunatni” przegrali do tej pory wszystkie trzy mecze w rundzie rewanżowej. Ta fatalna seria nie zaczęła się jednak wiosną. Już w końcówce pierwszej części sezonu, GKS przegrywał z kim popadnie, ponosząc aż pięć porażek z rzędu!

Jesienią w Bełchatowie padł remis 1:1. Kibice GKS wiele by dali za podobny rezultat w sobotę.

GKS Tychy – GKS Bełchatów kursy

Na to się jednak, zdaniem bukmacherów, nie zanosi. Bukmacherzy płacą 5,01 za zwycięstwo gości. Kurs na triumf gospodarzy 1,71, zaś na remis to 3,50.

GKS Tychy – GKS Bełchatów nasze typy

My także stawiamy na tyszan. Tym bardziej, że przy dobrych wiatrach, podopieczni Artura Derbina mogą już po tej kolejce zrównać się punktami z trzecim w tabeli Fortuna I liga, ŁKS-em Łodź.

Tychy – Bełchatów | Typ: powyżej 2,5 goli na mecz @1,94 Totolotek

Tychy – Bełchatów | Typ: zespół 1 strzeli @1,19 Totolotek