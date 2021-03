Oficjalnie: Jacek Magiera trenerem Śląska Wrocław

Jacek Magiera został nowym szkoleniowcem piłkarzy Śląska Wrocław. Trener podpisał z klubem umowę do końca sezonu 2022/2023 z opcją przedłużenia.

Pożegnanie Vitezslava Lavicki

Po ligowym meczu z Wisłą Płock, zakończonym bezbramkowym remisem, ze Śląskiem pożegnał się dotychczasowy trener Vitezslav Lavicka. Chociaż czeski trener przyczynił się do sportowego rozwoju drużyny w ciągu dwóch lat, ostatnie jego wyniki nie były zadowalające. Od początku 2021 roku drużyna wygrała zaledwie jeden mecz, co doprowadziło do zmian.

– Długo wspólnie pracowaliśmy nad poprawą sytuacji, ale niestety nie przyniosło to oczekiwanych efektów. Stąd trudna decyzja o wcześniejszym zakończeniu współpracy z pierwszym trenerem i całym sztabem szkoleniowym – powiedział prezes Śląska Piotr Waśniewski w oficjalnym komunikacie

O tym, że Vitezslava Lavickę zastąpi Jacek Magiera mówiło się już od pewnego czasu. Były szkoleniowiec Legii ostatnio prowadził reprezentację Polski U-19, z którą zakończył współpracę na początku marca. Wówczas prezes PZPN-u Zbigniew Boniek zdradził, że trener wróci na ławkę jednego z klubów ekstraklasy.

Doniesienia się potwierdziły

Koniec końców, doniesienia się potwierdziły. Jacek Magiera podpisał ze Śląskiem Wrocław kontrakt do końca sezonu 2022/2023 z opcją przedłużenia.

– Dziękuję za zaufanie i możliwość pracy w klubie z takimi ambicjami jak Śląsk Wrocław. Zawsze starałem wysoko zawieszać poprzeczkę, dlatego chciałbym, aby nasza drużyna walczyła o czołowe lokaty w Ekstraklasie. Od pierwszego dnia w klubie będziemy koncentrować się na czekających nas spotkaniach w obecnych rozgrywkach, ponieważ uważam, że ten sezon może dostarczyć nam jeszcze wielu powodów do zadowolenia – powiedział Jacek Magiera w oficjalnym komunikacie klubu.

Wrocławianie aktualnie zajmują siódme miejsce, gromadząc 30 punktów. Po przerwie reprezentacyjnej drużyna – już pod wodzą nowego szkoleniowca – zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok.

Fot. Krystyna Pączkowska/Śląsk Wrocław