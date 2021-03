Cypr – Słowacja. Typy, kursy (24.03.2021)

Cypr oraz Słowacja raczej nie należą do grona faworytów do awansu w eliminacyjnej grupie H. Obie drużyny z pewnością mają jednak nadzieje na jak najlepszy rezultat i będą próbowały pozostawić po sobie dobre wrażenie. Której z nich uda się lepiej wejść w rozgrywki eliminacyjne?

Cypr – Słowacja zapowiedź (środa, 20:45)

Ostatnie miesiące nie były dla reprezentacji Cypru najbardziej udane. Czwarte miejsce w grupie eliminacyjnej do Euro 2020 raczej nie było dla nikogo zaskoczeniem, gdyż można było się spodziewać, że reprezentacjom Belgii, Rosji oraz Szkocji raczej nikt nie będzie w stanie zagrozić. O ile zatem przygoda z eliminacjami nie była najgorsza, tak rywalizacja w dywizji C Ligi Narodów nie zakończyła się „happy endem”. Cypryjczycy zajęli ostatnie miejsce w grupie zdobywając w sześciu spotkaniach zaledwie dwie bramki i będą w kolejnej edycji rywalizować z najgorszymi drużynami w całej Europie.

Reprezentacja Słowacji nie ma jednak dużo większej liczby powodów do radości, gdyż zarówno eliminacje do Euro 2020, jak i gra w Lidze Narodów nie przyniosły oczekiwanych efektów. W eliminacjach Słowacy na finiszu zmagań grupowych pozwolili się wyprzedzić Walijczykom, przez co nie zobaczymy ich na zbliżającym się czempionacie. Jeśli chodzi natomiast o Ligę Narodów, to, podobnie jak w przypadku Cypryjczyków, Słowacy pożegnali się ze swoją dywizją, ale tym razem była to dywizja B.

Cypr – Słowacja kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentują się następująco:

– zwycięstwo Cypru, kurs: 4.72

– remis, kurs: 3.55

– zwycięstwo Słowacji, kurs: 1.83

Cypr – Słowacja nasze typy

Obie drużyny raczej nie dysponują zbyt mocną defensywą, co może oznaczać spore emocje w tym spotkaniu. Zarówno Cypryjczycy, jak i Słowacy będą próbowali dobrze rozpocząć eliminacje i zmazać plamę po rozgrywkach Ligi Narodów. Stawiamy na otwarty mecz z bramkami z obu stron.

Cypr – Słowacja | Typ: BTTS @1.97 BETFAN

Cypr – Słowacja | Typ: Powyżej 2,5 gola @2.11 BETFAN