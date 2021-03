Anglia – San Marino. Typy, kursy (25.03.2021)

Grupa I, w której znajduje się także reprezentacja Polski, rozpoczyna zmagania o awans do mistrzostw świata. Pierwszym rywalem Anglików będzie San Marino. Trudno wyobrazić sobie inny scenariusz niż pewna wygrana “Synów Albionu”.

Anglia – San Marino zapowiedź (czwartek, 20:45)

Niewątpliwym rozczarowaniem dla Anglików zakończyła się Liga Narodów. Wystarczy bowiem powiedzieć, że kadra Southgate’a zajęła trzecie miejsce, przegrywając rywalizację z Danią oraz Belgią. Sporo szczęścia reprezentacja Anglii miała w trakcie losowania grup eliminacyjnych do mistrzostw świata. Trudno bowiem podważyć tezę, iż to ekipa z Wysp jest niekwestionowanym faworytem do zajęcia pierwszego miejsca w grupie.

Zmagania o udział w tej wielkiej imprezie Anglicy rozpoczną od domowego starcia z San Marino. Najbliżsi rywale “Synów Albionu” rywalizowali w ubiegłym roku w dywizji B Ligi Narodów, kończąc zmagania na ostatnim miejscu z dorobkiem dwóch punktów w czterech meczach.

Ostatni raz Anglicy rywalizowali z San Marino 5 września 2015 roku w ramach kwalifikacji do Euro 2016. Mecz rozgrywany w Serravalle zakończył się pewną wygraną reprezentacji Anglii, która triumfowała w tym meczu aż 6:0.

Anglia – San Marino kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Anglia. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.01. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 37. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 72.

Anglia – San Marino typy

Trudno wyobrazić sobie inny scenariusz niż pewne zwycięstwo gospodarzy. Anglicy powinni strzelić w tym meczu sporo goli.

Anglia – San Marino | Typ: Pierwsza połowa powyżej 2.5 bramki 1.52 @ LV BET

Anglia – San Marino | Typ: Powyżej 6.5 bramki w meczu 1.7 @ LV BET