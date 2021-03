Białoruś – Estonia. Typy, kursy (27.03.2021)

W sobotę swoje eliminacje do Mistrzostw Świata 2022 rozpocznie m.in. reprezentacja Białorusi. Nasi wschodni sąsiedzi zmierzą się z borykającą się z ogromnymi problemami Estonią. Białorusini liczą na dobre rozpoczęcie zmagań i komplet punktów.

Białoruś – Estonia zapowiedź (sobota, 18:00)

Dla gospodarzy tego spotkania mecz z Estonią będzie rozpoczęciem eliminacji do Mistrzostw Świata 2022. Obie drużyny są zdecydowanymi outsiderami grupy E i to pomiędzy nimi powinna rozegrać się walka o przedostatnie miejsce w tabeli. Reprezentacja naszych wschodnich sąsiadów zaprezentowała się solidnie w rozgrywkach Ligi Narodów i była o krok od awansu do dywizji B. W decydującym o losach drużyn spotkaniu ulegli oni jednak Albanii 2:3 i musieli zadowolić się drugą pozycją.

Estonia rozegra w sobotę swoje drugie spotkanie eliminacyjne, ale to zgrupowanie stoi u nich pod znakiem ogromnych problemów. Z kadry wypadło kilkunastu piłkarzy zakażonych koronawirusem, drużynę prowadził nowy-stary selekcjoner, który nie miał przed starciem z Czechami ani jednej jednostki treningowej, a jeśli tego byłoby mało – reprezentacja musiała rozgrywać swoje spotkanie na neutralnym obiekcie. Estończycy nie mieli większych szans z Czechami, ale mimo wszystko byli w stanie dwukrotnie trafiać do siatki. Postawa w defensywie pozostawiła jednak wiele do życzenia, gdyż środowa konfrontacja zakończyła się sześcioma bramkami na koncie.

Białoruś – Estonia kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Białorusi, kurs: 1.32

– remis, kurs: 5.35

– zwycięstwo Estonii, kurs: 10.47

Białoruś – Estonia nasze typy

Pojedynek dwóch najsłabszych drużyn w grupie nie zapowiada się na porywające widowisko. Problemy Estończyków powinny być jednak nader widoczne i to gospodarze będą tutaj stawiani w roli faworytów. Myślimy, że ponownie możemy zobaczyć kilka bramek, dlatego typujemy over.

Białoruś – Estonia | Typ: Powyżej 2,5 gola @1.78 BETFAN

Białoruś – Estonia | Typ: Powyżej 1 bramki, powyżej 3 żółtych kartek, powyżej 8 rzutów rożnych @4.15 BETFAN