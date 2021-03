Holandia – Łotwa. Typy, kursy (27.03.2021)

Po pierwszej kolejce eliminacji przyszedł czas na kolejną serię spotkań, która również zapowiada się bardzo ciekawie. Tym razem Holendrzy zmierzą się na własnym obiekcie z Łotwą i będzie to kolejna okazja dla tych ekip żeby zdobyć swoje pierwsze punkty w eliminacjach do Mistrzostw Świata, które odbędą się w 2022 roku. Holendrzy są zdecydowanymi faworytami tego starcia i ciężko sobie wyobrazić żeby nie wygrali bez większych problemów tego meczu. Zawodnicy z Łotwy nie mają jednak nic do stracenia i na pewno goście będą chcieli pokazać się z dobrej strony w tym spotkaniu. Szykuje się ciekawe starcie, które powinno stać na całkiem wysokim poziomie. Goście na pewno będą chcieli dać z siebie dzisiaj sto procent.

Holandia – Łotwa zapowiedź (sobota, 18:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania na pewno zupełnie inaczej wyobrażali sobie początek tych eliminacji. Choć Turcja to mocna reprezentacja to na pewno Holendrzy nie spodziewali się porażki z tą ekipą i sytuacja gospodarzy dzisiejszego starcia już po pierwszej kolejce robi się niezbyt ciekawa. Mimo wszystko do rozegrania pozostało jeszcze wiele spotkań, ale Holendrzy nie mogą już więcej przegrywać jeśli chcą bez większych problemów zakwalifikować się do przyszłorocznych Mistrzostw Świata.

Goście dzisiejszego starcia pokazali się z całkiem dobrej strony w meczu z Czarnogórą. Choć zawodnicy z Łotwy nie zdobyli żadnego punktu w tamtym spotkaniu to byli tego bardzo bliscy, a ich postawa była dla wielu ekspertów pozytywnym zaskoczeniem. Dzisiaj o dobry występ na pewno będzie o wiele ciężej, ale goście nie mają na sobie żadnej presji i być może to pozwoli ekipie z Łotwy zagrać dobre spotkanie. Może być to bardzo trudne i długie spotkanie dla gości dzisiejszego starcia, ale dla wielu z tych graczy będzie to kolejna dobra okazja, żeby zmierzyć się ze światowej klasy graczami.

Holandia – Łotwa kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Holandia. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.04. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Holandia – Łotwa, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 15.00. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 45.00.

Holandia – Łotwa nasze typy

Gospodarze dzisiejszego starcia na pewno nie mogą być zadowoleni z tego jak weszli w eliminacje do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nikt nie spodziewał się porażki Holendrów z Turcją, ale tak się jednak stało i dzisiaj gospodarze muszą pokazać się ze zdecydowanie lepszej strony jeśli myślą o grze w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Rywalem Holendrów będzie jednak Łotwa, więc można spodziewać się pewnej wygranej gospodarzy, nawet jeśli nie zagrają oni na bardzo wysokim poziomie. Szykuje się ciekawy mecz i zobaczymy na ile goście będą w stanie przeszkadzać swoim rywalom i na ilu strzelonych bramkach przez Holendrów zatrzyma się licznik.

