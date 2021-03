303 PLN NA BITWĘ Z ANGLIĄ W NOBLEBET!

Od poniedziałku (29.03.2021 od 10:00) do środy (31.03.2021 do 23:59) Noblebet będzie oferował bonus reload 50% do 303 PLN (z mnożnikiem) pod nazwą: 303 PLN NA BITWĘ Z ANGLIĄ.

Bonus w zakładce “Wpłata” widoczny będzie dla wszystkich graczy, którzy dokonali minimum jednego depozytu.

Co zrobić, aby skorzystać z bonusu?

Dokonaj wpłaty za minimum 10 PLN zaznaczając bonus “BONUS 303 PLN NA BITWĘ Z ANGLIĄ” – dostępny w zakładce WPŁATA. Po wybraniu bonusu otrzymasz 5% swojego depozytu, z mnożnikiem kursu całkowitego “x10”. Przygotuj zakład kombinacyjny o kursie łącznym 3.00 lub większym (minimalny kurs 1.30 na każdą z selekcji), a następnie aktywuj swój kupon klikając pole “Wygrane x10”.

Szczegóły i regulamin promocji znajdziecie TUTAJ.

