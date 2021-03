Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!

Od poniedziałku (29.03 od 10:00) do środy (31.03 do 20:45) Noblebet będzie oferował promocję Wygrana Polski po kursie 100.00 skierowaną do nowych graczy.

Jak skorzystać z promocji: Wygrana Polski po kursie 100.00

Zarejestruj się i wpłać minimum 20 PLN. Obstaw wygraną Polski w meczu el. MŚ 2022 Anglia – Polska (31.03.2021 20:45) za dokładnie 1 PLN brutto (0.88 PLN netto). W przypadku wygranej Polski wygrywasz 88.00 PLN (0.88*100). Po meczu środki własne powiększane są automatycznie wg wzoru stawka*kurs na kuponie (przykładowo: 0.88*7.50 = 6.60 PLN). W czwartek 01.04 do godz. 17:00 otrzymasz dodatkowe środki na konto bonusowe. Wysokość bonusu = kwota 88.00 PLN – wygrane rozliczone automatycznie (przykładowo: 88.00 – 6.60 = 81.40 PLN bonusu).

Regulamin i szczegóły promocji znajdziecie TUTAJ.

Zarejestruj się w Noblebet i odbierz bonus od trzech pierwszych depozytów do 2000 zł. Po rejestracji przez pierwszy miesiąc grasz bez podatku! Kliknij TUTAJ.